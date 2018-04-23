كيف هنأت شيرين عبد الوهاب "صلاح"

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وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة تهنئة للاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا العام، قائلة: "أنت فخر لكل شاب مصري"

وأضافت في تدوينة له على حسابها الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلة، "ألف مبروك يا أبو مكة! جائزة أفضل لاعب"

وتابعت:"الجائزة اللي تستحقك مش إنت اللي تستحق الجائزة، إنت فخر لكل شاب مصري".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة شيرين، حيث قال هشام علي "هو إحنا عندنا غيرك انتي، وأضاف أخر قائلًا: "اتعلمي منه ازاي تكوني مؤدبه وخلوقه وعفة اللسان اتعلمي منه النجاح أساسه الأخلاق والسمعة الطيبة"

وكانت رابطة الأندية المحترفة، قد أعلنت حصول محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا العام.


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