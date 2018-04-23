المشاط: السياحة ساهمت بـ 15% من إجمالي الناتج

23 أبريل 2018 - 01:51 م

أشارت رانيا المشاط وزيرة السياحة إلى أن صناعة السياحة تعتبر مورد هام للنقد الأجنبي ، مؤكدة على أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بقطاع السياحة وتسخر الموارد اللازمة لتنمية هذا القطاع الحيوي ، و أضافت أن القطاع يساهم في خلق فرص عمل، كما يساهم بشكل كبير في الناتج القومي المحلي، حيث ساهمت السياحة بما يقرب من 15% من اجمالي الناتج خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي موضحة أن المرحلة القادمة ستشهد برامج واستراتيجيات ترويجية واضحة لكافة الأسواق من خلال استخدام وسائل التسويق الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعى لعكس صورة مصر الحقيقية واظهار المقومات التى تتمتع بها، مع دعوة المؤثرين على الرأى لزيارة مصر ونقل تجاربهم لمتابعيهم.

كما أشارت إلى التطوير المستمر وتحسين الخدمات التي يتم تقديمها للسائح ليحظى بتجربة تدفعه لتكرار زيارته الى مصر.

وتابعت أن قرار استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو يعد مؤشر ايجابى .

وأكدت الوزيرة على تنوع الأنماط السياحية التي يتميز بها المقصد السياحى المصرى ، والتي يستطيع من خلالها جذب وإرضاء كافة الشرائح والاذواق من السائحين، لافتة إلى أن هناك بعض المقاصد السياحية الواعدة، منها مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي ومدينة الجلالة بالعين السخنة، والتى تتيح العديد من فرص الاستثمار السياحى والفندقى، مشيرة الى أن الوزارة تعمل على زيادة الحركة من الأسواق الواعدة من شرق اوربا والصين والهند حتى لا نعتمد على مصدر واحد للسياحة الوافدة الى مصر.

كما أعربت عن تفاؤلها بعام 2018، وقالت أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالسياحة الثقافية، حيث أشارت إلى أن الاثار المصرية ليس لها مثيل في العالم وأن الاكتشافات الاثرية الجديدة لا تتوقف ، موضحة أن المتحف المصري الكبير والذى يعد أكبر متحف للآثار في العالم سوف يتم افتتاحه قريبا .