النواب يحذر "اليونسكو" بسبب جائزة "شوكان"

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وجه الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، رسالة تحذير لمنظمة  اليونسكو خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم.

وطالب "عبدالعال" في رسالته المنظمة بالابتعاد والزج باسمها في أمور سياسية يرفضها مجلس النواب ومؤسسات مصر التي تعد من المؤسسين للمنظمة.

يذكر أن منظمة اليونسكو الأممية أعلنت أنها ستمنح المصور الصحفي المصري محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان جائزة اليونسكو الدولية لحرية الصحافة، وكان أبو زيد "31 عاما" يعمل لحساب وكالة "ديموتيكس" البريطانية عندما تم توقيفه في 14 أغسطس 2013 أثناء تغطيته فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في محيط مسجد رابعة العدوية.


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