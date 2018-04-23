كواليس ما فعله "صلاح" بين شوطي مباراة البرتغال

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كشف مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني أحمد ناجي عن كواليس اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي بين شوطي مباراة المنتخب مع البرتغال والتي انتهت بفوز البرتغال 2- 1.

وقال ناجي في تصريحات عبر فضائية الأهلي: "صلاح دائمًا ما يضع الله أمامه في خطواته وتصرفاته، وخير دليل على ذلك أنه بين شوطي مباراة مصر والبرتغال، قام بالوضوء والصلاة ركعتين لله وأحرز هدفًا في الشوط الثاني".

وأضاف: "محمد صلاح يجسد معنى الرضا والخير عندما يجتمعان في شخص وخاصة لو كان معهم البساطة".

وتابع مدرب حراس الفراعنة أن صلاح كلما نجح وتألق ازداد تواضع وبساطة.


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