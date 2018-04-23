كواليس ما فعله "صلاح" بين شوطي مباراة البرتغال

محمد الخرو
كشف مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني أحمد ناجي عن كواليس اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي بين شوطي مباراة المنتخب مع البرتغال والتي انتهت بفوز البرتغال 2- 1.
وقال ناجي في تصريحات عبر فضائية الأهلي: "صلاح دائمًا ما يضع الله أمامه في خطواته وتصرفاته، وخير دليل على ذلك أنه بين شوطي مباراة مصر والبرتغال، قام بالوضوء والصلاة ركعتين لله وأحرز هدفًا في الشوط الثاني".
وأضاف: "محمد صلاح يجسد معنى الرضا والخير عندما يجتمعان في شخص وخاصة لو كان معهم البساطة".
وتابع مدرب حراس الفراعنة أن صلاح كلما نجح وتألق ازداد تواضع وبساطة.
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