7 خطوات لعلاج انتفاخ عينيك

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صحة وتغذية

انتفاخ تحت العين
انتفاخ تحت العين

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انتفاح

تحت العين

تورم

يعتبر انتفاخ المنطقة أسفل العين مشكلة تؤرق الكثيرين، ويبحث الجميع عن حل مناسب لها وفي نفس الوقت يكون غير مكلف.

وفي البداية يجب أولا التعرف علي السبب وراء انتفاخ أسفل العين أو ما يسمى بأكياس تحت العين من المشاكل الشائعة بين الناس وبالأخص عند التقدم بالعمر، حيث تضعف الأنسجة الموجودة حول العين بالإضافة إلى العضلات التي تدعم الجفون عند سن الشيخوخة، كما أن الدهون الطبيعية التي تساعد على دعم العينين ممكن أن تنتقل إلى الجفن السفلي مما يسبب انتفاخ الجفن، بالإضافة إلى أن تراكم السوائل تحت العينين يؤدي إلى تورم وانتفاخ هذه المنطقة.

وليس بالضرورة أن يظهر انتفاخ تحت العين فقط مع التقدم بالعمر، لكنه من الممكن أن يرافق الهالات السوداء في حالة الإجهاد والتوتر الناجمين عن قلة النوم وكثرة الانغماس في العمل.

وفي حين يلجأ كثيرون إلى استخدام العلاجات التجميلية باهظة الثمن والمتوفرة في الصيدليات دون وصفة طبية، هناك 7 علاجات منزلية طبيعية يمكن أن تحل هذه المشكلة دون عناء يذكر، حسب ما جاء في موقع "كير 2" المعني بالصحة.

وتتلخص هذه العلاجات في الآتي:

1- كمادات الثلج

من المعروف أن الأشياء الباردة تقلل من التورم، لذا فإن وضع قطعة ثلج في قماشة يساعد في تنشيط الدورة الدموية تحت العينين والتخلص من الانتفاخ والهالات السوداء ايضاً.

2- شاي البابونغ

نظراً لخصائصه المضادة للالتهابات والميكروبات، تعد كمادات شاي البابونغ من أفضل الطرق القديمة للتخلص من الهالات السوداء وتقليل التورم، ويمكن تحضير هذه الكمادات عن طريق نقع كيسين من البابونج في ماء دافئ لمدة 5 دقائق، ثم توضع الأكياس الدافئة على الجفون وتغطى بقطعة قماش ناعمة لمدة 30 دقيقة.

وينصح عند استخدامه لأول مرة بعدم الالتزام بالمدة سالفة الذكر والتخلص منه فوراً إذا تسبب بأي نوع من الحساسية، لأن هناك البعض يتحسسون من عشبة البابونغ.

3- شرائح الخيار

أثبت الخيار فعاليته في التخلص من أكياس أسفل العين، فهو يمنع الالتهاب ويخفف من التورم، وذلك بفضل احتوائه على خصائص مبردة، كما يفيد أيضاً بالتقليل من الهالات السوداء والتجاعيد حول العينين، وذلك بفضل احتوائه على مضادات للأكسدة قوية، على حد قول طبيب الأمراض الجلدية الأميركي دكتور غريغوري نيكولايدس.

4- تدليك أسفل العينين

كما أشار دكتور نيكولايدس إلى أن انتفاخ أسفل العين المؤقت غالبا ما يتسبب في تراكم السوائل تحت العينين، مشيراً إلى فعالية تدليك هذه المنطقة بطريقة صحيحة في إزالة التورم والهالات السوداء على حد سواء.

5- نمط الحياة

يساعد التمتع بنمط حياة صحي في التخلص من الهالات السوداء وانتفاخ أسفل العين، فالتقليل من تناول الملح المواظبة على تناول القدر الكافي من الماء يوميا و ممارسة الرياضة و النوم الجيد والإقلاع عن التدخين كلها مؤثرات إيجابية على مظهر عينيك.

6- البطاطس

تعد البطاطس مصدراً غنياً بالنشا الذي يعمل كمضاد للالتهابات مما يساعد في التخلص من انتفاخ تحت العينين.

وتستخدم البطاطس كمرطب للعينين بعد تقطيعها إلى شرائح مستديرة الشكل وتبريدها بالثلاجة ثم توضع على العينين لمدة تتراوح بين 15-20 دقيقة للحصول على الفائدة.

7- قطرات العين

تتميز قطرات_العين المرطبة بمفعول سحري في التخلص من انتفاخ ما تحت العين خاصة وإذا احتفظنا بها في الثلاجة.


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