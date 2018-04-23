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بالصور.. مدير أمن القليوبية يشن حملة لرفع الإشغالات ببنها

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الحملة
الحملة

علي إسماعيل

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في سلسلة من الحملات الأمنية التي يقودها اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية قام اليوم الاثنين مدير الأمن بشن حملة أمنية في مدينة بنها، لضبط الخارجين عن القانون وإعادة الانضباط للشارع القليوبي.

رافق مدير الأمن بالحملة اللواء حسين هاشم واللواء محمد درويش مدير المرور والعميد علاء غانم مدير إدارة المرافق من أجل رفع كل الإشغالات وتيسير الحركة المرورية وضبط المخالفات المرورية والسيارات والدرجات النارية المخالفة والتي تشغل الطريق وبدون لوحات معدنية، وتأكيد علي المواطنين لاعتلاء الأرصفة من خلال مكبرات الصوت حرصًا علي سلامة المواطنين داخل بمدينة بنها.

كما استمع مدير الأمن لشكاوى أحد المواطنين والذي تعرض لواقعة سرقة وتم تحرير محضر وعلى الفور قام مدير الأمن بالاتصال بالمأمور ورئيس المباحث وكلفهم بسرعة ضبط المتهم.

وأكد مدير الأمن على القوات اليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه وإثبات التواجد الشرطي بالشارع لتحقيق عنصر الوقاية من الجريمة قبل وقوعها، وبث الطمأنينة في نفوس المواطن.






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