الصحف الإنجليزية تبرز تتويج "صلاح" على صفحاتها

23 أبريل 2018 - 02:40 م

تناولت عناوين الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم الاثنين تتويج اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي بجائزة أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام 2018م.

وجاءت هيئة الإذاعة البريطانية لتبرز إنجاز صلاح تحت عنوان "صلاح يفوز بجائزة العام".

بينما قالت شبكة سكاى سبورتس على فوز صلاح بجائزة لاعب العام قائلة "موسم استثنائى لصلاح".

وعلقت صحيفة "ذا صن" على خبر فوز نجم ليفربول، محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، خلال حفل أقيم في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وأشارت صحيفة "ديلى ستار" إلى إنجاز النجم المصري محمد صلاح، بعنوان "صلاح رجل الجائزة".

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