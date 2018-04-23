"مكافحة الإدمان" تكشف مفاجأة عن محمد صلاح

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أكد عمرو عثمان، رئيس صندوق مكافحة الإدمان، أن محمد صلاح، متطوع في حملة مكافحة الإدمان وقام بعمل 4 إعلانات، بدأت منذ عام 2015، ".

وأضاف عثمان في لقاء خاص على فضائية "دي إم سي "، اليوم الإثنين، أن محمد صلاح يتفاعل بشكل مستمر مع الصندوق لمعرفة مقدار تحقيق الهدف المطلوب من حملة "أنت أقوى من المخدرات" ويتعامل مع الأمر كرسالة يقدمها للمجتمع المصري وسفير للعمل على علاج المدمنين وليس مجرد إعلانات فقط.

ولفت  إلى أنه في آخر إعلان قال له: "متى سنصور الإعلان المقبل وأنا مستعد في أي وقت ولحظة للتواجد طالما نقدم خدمة للشباب المصري.

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