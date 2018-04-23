عامل يقتل والدة خطيبته بدمياط

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جريمة قتل

الزرقا

عامل يقتل والدة خطيبته

ميت الخولى

قتل سائق والدة خطيبته السابقة بسبب خلافات بينهما فى قرية ميت الخولي التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط.

وردت معلومات لمركز شرطة الزرقا، صباح اليوم يفيد بمقتل "محاسن. ا" ربة منزل وإصابة نجلتها "بدرية. س. م" بقرية ميت الخولي عبد الله التابعة للمركز، نتيجة تعرضهما لاعتداء بسلاح أبيض على يد سائق توك توك لخلافات بينهما.

وانتقلت قوات إلى مقر الواقعة لكشف ملابسات الحادث، فيما تكثف قوات مركز شرطة الزرقا جهودها لضبط المتهم .

تحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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