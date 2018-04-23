أبوشقة: سببان لتنمية الثروة الحيوانية فى مصر

23 أبريل 2018 - 02:52 م

وضع المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الخطوات التى رأها تساعد على زيادة إنتاج الثروة الحيوانية، مشيرًا الى أن معرفة الأسس العلمية لإنتاج اللحوم أولى هذه الخطوات فعند تسمين الحيوانات التامة النمو يكون النمو عبارة عن 9% لحمًا و91% دهنًا لذا ينصح بتسمين الحيوانات الصغيرة لإنتاج لحم بنسبة 79%.

وأضاف أبو شقة خلال مقاله الذي نشر بالوفد تحت عنوان "الثروة الحيوانية وتلبية الاحتياجات"، أن الجانب التسويقى الأهم فى تطوير منظومة الثروة الحيوانية وذلك عن طريق تحديدالموعد المناسب لشراء وبيع عجول التسمين واختيار هذا الموعد المناسب للشراء والبيع من العمليات المهمة فى نجاح هذا المشروع وتنميتها.

ومضى قائلا: "فعلى الحكومة الإلتزام بهذه الأمور لزيادة الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وزيادة المعروض للوفاء باحتياجات الأفراد، وإشباع رغباتهم فى الحصول علي البروتين الحيوانى اللازم لحماية جسم الإنسان وسلامته من الأمراض، مستخدمًا فى ذلك كل الإمكانيات المتاحة بأقل تكلفة لتحقيق العائد المطلوب".