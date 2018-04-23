المشاط: تسهيل الحصول على التأشيرة للمجموعات السياحية من المغرب

23 أبريل 2018 - 02:54 م

دعت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط لوضع خطط لزيادة أعداد السياحة الوافدة لمصر من السوق العربية، مشيرة الى الإجراءات التي تتبناها مصر لجذب الاشقاء العرب ومن أهمها تيسير إجراءات الدخول و التأشيرة وتسهيل دخول المرافقين المصاحبين للسائح القادم من دول مجلس التعاون العربي وكذلك تسهيل الحصول على التأشيرة عند منافذ الوصول بالنسبة للمجموعات السياحية القادمة من دول المغرب العربي الشقيقة? .

جاء ذلك علي هامش الاجتماع الذي عقد مع عدد من منظمى الرحلات وذلك على هامش المشاركة فى الملتقى العربى للسياحة والسفر?المُنعقد حاليا بدبى ATM ، ومنهم وكالة كلافجير، وشركة الفا تورز، وشركة أليمار، وشركة إنكريدور الفرنسية، وممثلوا شركة Trustyou والمتخصصة فى دراسات السوق ومراجعة انطباعات السائحين على كافة مواقع الحجز ومنصات التواصل الاجتماعى.

وأكدت المشاط ضرورة العمل على خلق علامة تجارية مميزة للمقصد السياحى المصرى ، وقالت أن المقاصد السياحية المصرية تتسم بتنوع كبير وتستطيع إرضاء كافة الأذواق نظرا لاحتوائها على مختلف الأنماط السياحية، مشيرة الى المدن الجديدة مثل مدينة الجلالة بالعين السخنة والعلمين الجديدة بالساحل الشمالي، والتي يمكن ان تجذب شرائح مختلفة من السائحين.

واضافت أنه إلى جانب المنتجعات السياحية الشاطئية ، فهناك الكثير من المنتجات السياحية لجذب الأشقاء العرب فهناك الرحلات النيلية، والسياحة الرياضية وسياحة مغامرات ، بالإضافة الى وجود العديد من الأماكن للمتعة العائلية، والتسوق وأماكن عديدة للترفيه الليلي? .

ومن جانبهم تقدم ممثلوا شركة الفا بمقترح لتنظيم World Trade Tourism Congress فى مصر العام المقبل، والذي يعقد هذا العام فى دبى.

كما تم التباحث حول بعض المقترحات التى من شأنها القاء مزيد من الضوء على المقصد السياحى المصرى والتى من بينها التسويق لنمط اقامة حفلات الزفاف، خاصة مع وجود الكثير من الاماكن التى تناسب هذا الغرض فى القاهرة واسوان والاقصر والغردقة وشرم الشيخ.

وأشار منظمو الرحلات إلى أهمية المقصد السياحي بالنسبة للسياحة العربية، وان هناك طلبا متزايدا على مصر من جانب عملائهم خاصة مع اقتراب دخول شهر رمضان الكريم وعيد الفطر ، ورغبتهم فى العمل مع وزارة السياحة وهيئة التنشيط من خلال زيادة انشطة التسويق المشترك والرحلات التعريفية الى مصر.