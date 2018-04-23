  • الإثنين 23 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:08 م
بحث متقدم
طلاب يرفعون المصحف

رفع «المصحف» في حفل طلابي يطيح بوكيلة مدرسة

شركة "كريم"

اختراق حسابات عملاء «كريم»

قطار - أرشيفية

هروب سائق قطار الصعيد لهذا السبب

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

"عبدالعال" منفعلًا على النواب: الوضع المائي خطير

إسرائيل تقصف سوريا

إسرائيل تقصف سوريا بعد سقوط قذيفة في الجولان

السيسي والبشير

مصر تدعو السودان لاستئناف التعاون التجاري المشترك

هيومن رايتس ووتش

«هيومن رايتس ووتش»: 420 ألف يعانون من أزمة إنسانية بسيناء

بالصور..

المشاط: تسهيل الحصول على التأشيرة للمجموعات السياحية من المغرب

آخر الأخبار

رانيا المشاط
رانيا المشاط

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

أستاذ أمراض جلدية يحذر من وصفات السوشيال ميديا

#

حبس طبيبة غينية 5 سنوات خدعت النساء بالحمل

#

أمريكا تهدد بقطع خدمات الإنترنت والهاتف عن الفقراء

#

دولة عربية مرشحة بقوة لتنظيم مونديال 2026 .. هذا اسمها

دعت  وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط لوضع خطط لزيادة أعداد السياحة الوافدة لمصر من السوق العربية، مشيرة الى الإجراءات التي تتبناها مصر لجذب الاشقاء العرب ومن أهمها تيسير إجراءات الدخول و التأشيرة وتسهيل دخول المرافقين المصاحبين للسائح القادم من دول مجلس التعاون العربي وكذلك تسهيل الحصول على التأشيرة عند منافذ الوصول بالنسبة للمجموعات السياحية القادمة من دول المغرب العربي الشقيقة? .

جاء ذلك علي هامش الاجتماع الذي عقد  مع عدد من منظمى الرحلات وذلك على هامش المشاركة فى الملتقى العربى للسياحة والسفر?المُنعقد حاليا بدبى ATM ، ومنهم وكالة كلافجير، وشركة الفا تورز، وشركة أليمار، وشركة إنكريدور الفرنسية، وممثلوا شركة Trustyou  والمتخصصة فى دراسات السوق ومراجعة انطباعات السائحين على كافة مواقع الحجز ومنصات التواصل الاجتماعى.

وأكدت المشاط  ضرورة العمل على خلق علامة تجارية مميزة للمقصد السياحى المصرى ، وقالت أن المقاصد السياحية المصرية تتسم بتنوع كبير وتستطيع إرضاء كافة الأذواق نظرا لاحتوائها على مختلف الأنماط السياحية، مشيرة الى المدن الجديدة  مثل مدينة الجلالة بالعين السخنة والعلمين الجديدة بالساحل الشمالي، والتي يمكن ان  تجذب شرائح مختلفة من السائحين.

واضافت أنه إلى جانب المنتجعات السياحية الشاطئية ، فهناك الكثير من المنتجات السياحية لجذب الأشقاء العرب فهناك الرحلات النيلية، والسياحة الرياضية وسياحة مغامرات ، بالإضافة الى وجود العديد من الأماكن للمتعة العائلية، والتسوق وأماكن عديدة للترفيه الليلي? .

ومن جانبهم تقدم ممثلوا شركة الفا بمقترح لتنظيم World Trade Tourism Congress   فى مصر العام المقبل، والذي يعقد هذا العام فى دبى.

  كما تم التباحث حول بعض المقترحات التى من شأنها القاء مزيد من الضوء على المقصد السياحى المصرى والتى من بينها التسويق لنمط اقامة حفلات الزفاف، خاصة مع وجود الكثير من الاماكن التى تناسب هذا الغرض فى القاهرة واسوان والاقصر والغردقة وشرم الشيخ.

وأشار منظمو الرحلات إلى أهمية المقصد السياحي بالنسبة للسياحة العربية، وان هناك طلبا متزايدا على مصر من جانب عملائهم خاصة مع اقتراب دخول شهر رمضان الكريم وعيد الفطر ، ورغبتهم فى العمل مع وزارة السياحة وهيئة التنشيط من خلال زيادة انشطة التسويق المشترك والرحلات التعريفية الى مصر.










تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

اغتيال البطش.. خاتم إسرائيلي مدموغ باستحالة التطبيع

فراج إسماعيل

لا مستقبل بالاستسلام للابتزاز

د. حازم حسني

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الأبنودي عاشق "البصارة"

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» شيكابالا مهنئًا «صلاح»: أسطورتنا
» بالفيديو.. حساب المونديال يوجه رسالة لـ"صلاح"
» ماذا قالت السفارة الأمريكية لـ"صلاح"؟
» بالصور.. فندق من المريخ على أرض الأردن
» بعد دقائق من الزفاف..عروسة تضبط زوجها فى أحضان راقصة
» سما المصرى لـ"صلاح": "مش هتيجي نتجوز بقى"
» الفريق محمد فريد يبعث برقية تهنئة لـ"السيسي"
» السجن 20 عاما لصلاح عبد السلام المشتبه به في هجمات باريس
» أول تعليق لـ"رونالدو" بعد تتويج "صلاح"
» موقع أمريكى يكشف أسرار مكالمة "ترامب" بـ "نتنياهو"
» 9 خطوات لإخفاء علامات السهر من وجهك

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:33 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين