ليفربول" نتنازل عن "صلاح" بهذا المبلغ

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قرر نادي ليفربول الإنجليزي عدم التنازل عن اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف الفريق والذي حصد ليلة أمس جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي لهذا العام 2018، بأقل من 190 مليون جنيه استرليني ما يوازي 216.7 مليون يورو.

وقال موقع "دون بالون" الإسباني المتخصص في الانتقالات، إن نادي ليفربول قرر ألا يبيع محمد صلاح، بمقابل أقل من 190 مليون جنيه إسترليني وهو ما يعادل 216.7 مليون يورو، ليصبح الجناح المصري ثاني أغلى لاعب في العالم بعد البرازيلي نيمار الذي فسخ تعاقده مع برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو والانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشف الموقع الإسباني المتخصص في الانتقالات، أن نادي ريال مدريد لن يمانع في دفع هذا المبلغ الكبير من أجل الظفر بخدمات الدولي المصري والذي تُوج ليلة الأمس بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والتي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين، بعد الأداء المبهر الذي قدمه في موسمه الأول مع ليفربول وسجل 41 هدفا في مختلف البطولات بقميص الريدز حتى الآن.


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