» بالفيديو.. حساب المونديال يوجه رسالة لـ"صلاح"

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محمد صلاح

ليفربول

المونديال

وجه الحساب الرسمى لمونديال كأس العالم 2018 المقرر اقامته في روسيا رسالة للاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي عقب تتويجه بأحسن لاعب في الدوري الانجليزي لهذا العام.

ونشر الحساب مقطع فيديو لأهداف"صلاح"، وعلق الحساب على الفيديو في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا:  "احتفظ ببعض الأهداف للمنتخب المصرى فى المونديال"، وذلك فى إشارة إلى أهداف محمد صلاح الغزيرة التى احرزها الموسم اللحلى مع الريدز، وبلغت 41 هدف فى جميع المسابقات".

ويقود محمد صلاح منتخب الفراعنة فى مونديال روسيا المقبل، حيث أوقعت قرعة البطولة منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب منتخبات، روسيا البلد المضيف، أوروجواى والسعودية.
شاهد الفيديو..


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