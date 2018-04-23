الندالة علي أصولها

23 أبريل 2018 - 03:35 م

في موقف لا أحسد عليه تركتني أواجه مصيري الغير محمود العواقب، تلك هي إمرأة كانت ضمن مجموعة ممن يستقلون سيارة أجرة عبارة عن صندوق يصطف الركاب في صفين علي دكتين في مواجهة بعضهم، وهي وسيلة إنتقال شائعة في مراكز وقري بعض المحافظات. تلك المرأة كانت القرية التي تريد أن تنزل عندها هي أول محطة في طريق السيارة، أشارت تلك المرأة علي تنبيه السائق لمحطتها، ولأنني كنت بجوار الزجاج الذي يفصل كابينة السائق عن الصندوق، فقمت بدوري ودون تفكير بالتخبيط علي الزجاج حتي يقف السائق عند بلدة هذه المرأة، فوقف السائق ونزل يملأه الغضب متأبطاً الشر، سائلاً عن الذي قام بضرب الزجاج بكل هذه الغشومية، وكما لو أن حدثاً جللاً قد أحدثته، في تلك الأثناء نزلت المرأة مسرعة الخطي إلي وجهتها دون أن تكترث لمصيري ولم تهتم بالأمر وكان الأمر لا يعنيها ونجت بنفسها عندما وصلت وإطمانت علي هدفها ومحطتها، ولسان حالها قائلاً "أنا مالي إنشاالله يولعوا مع بعض". أنا بدوري أجبت السائق بأنني من فعل ذلك، وشعرت أن تلك المرأة قد قتلتني معنوياً مثلما فعل الآخرون مع جيفارا-مع الفارق طبعاً في أنني لست بمثل شجاعتة- الذي قال "ما يؤلم الإنسان هو أن يموت علي يد من يقاتل من أجلهم".



ثورة السائق وإنفعاله الشديد حيث كان معتقداً أنني أعرف بوجود مفتاح في السيارة يتم الضغط عليه عند إقتراب مكان نزول البعض، فيعطي رنين مسموع للسائق فيتنبه للوقوف، ولأنني كنت في زيارة لصديق، ولقلة البدائل ركبت تلك الوسيلة التي في الغالب هي أسهل وسيلة ولم أعرف بأصولها، لكن العجيب والغريب في هذا الموقف، والذي يضاف لموقف المرأة، هو أنني لم أجد من يحنو أويتعاطف مع موقفي من باقي الركاب، وكان معظمهم رجال، أو حتي يتدخلوا لتوضيح الموقف، لكن السلبية كانت هي شعارهم جميعاً، ولا أدري السبب في إستشراء مثل تلك الاخلاق حتي بين هؤلاء الناس قاطني القري، في أغلب محافظات مصر، خاصة في قري الصعيد والذين كانت تغلب عليهم الشهامة والمروءة لدرجة التهور في بعض الأحيان. الصمت السلبي والسلوكيات الغريبة علي مجتمعنا تلك والتي تتكرر في مواقف كثيرة من حياتنا، والتي يغلب عليها آفة الندالة وبيع المباديء في أقرب مزاد من أجل مصالح أو آمال وأطماع واهمة.

