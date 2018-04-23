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جامعة بنى سويف تحصد 5 جوائز فى مسابقة "إبداع 6"

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بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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الفنون

حصدت جامعة بنى سويف 5 جوائز فى ختام مسابقة إبداع للموسم السادس، والتى نظمتها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية، حيث حصل الطالب ابانوب يوسف بكلية الإعلام على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية عن أفضل فيلم قصير متخصص وجائزة قدرها 20 ألف جنيه.

كما حصل الطالب عبد الخالق شلبى، بكلية الإعلام على المركز الثالث وجائزة قدرها 16 ألف جنيه، فى مجال الأفلام القصيرة غير متخصص.

وحصل الطالب باسم محمد عبد المنعم بكلية العلوم، على المركز الأول على مستوى الجامعات و جائزه قيمتها 20 ألف جنيه. 

وحصل الطالب عماد محمد رمضان على المركز الثالث فى النحت غير متخصص وجائزة قدرها 16 ألف جنيه، وفي المجال الثقافى حصلت الطالبة سارة فتحى لطفى على المركز الثالث فى مجال الرواية وجائزة قيمتها 16 ألف جنيه بأجمالي 88 ألف جنيه.

وشارك في الموسم السادس لمسابقة إبداع 40 جامعة على مستوى الجامعات المصرية بإجمالي 134 متسابقًا وتم إعلان النتائج وتوزيع الجوائز بحضور د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ود.غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ود. نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي وعدد من رؤساء الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب في مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

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