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تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين فى قسم شرطة ديرمواس

قبلي وبحري

محكمة عسكرية
محكمة عسكرية

جمال زكى

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متهمين

احداث ديرمواس محافظة المنيا

قررت اليوم الاثنين المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين متورطين فى أحداث عنف وقعت بمركز ديرمواس إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة ليوم 30 من إبريل الجارى لاستكمال المرافعة.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن المحكمة استمعت اليوم إلى المرافعة عن بعض المتهمين وتعذر حضور بعض شهود النفى فى الواقعتين إلى الجلسة المقبلة والمتهم فيها 9 متهمين فى أحداث عنف منهم  7 متهمين باقتحام قسم شرطة ديرمواس واثنين آخرين متهمين بحرق واقتحام السجل المدنى.

وكانت المحكمة العسكرية، قد أدانت المتهمين الصادر بحقهم أحكامًا بالسجن المؤبد غيابيًا قبل أن يتم القبض عليهم وتعاد ومحاكمتهم أمام  محكمة عسكرية أخرى بتهم من بينها تخريب منشآت عسكرية وعامة والانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب.

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