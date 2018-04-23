تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين بحرق وحدة مرور ملوي

23 أبريل 2018 - 04:05 م

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة اليوم الاثنين بمحافظة أسيوط، تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين بحرق وحدة المرور بمركز ملوى إلى جلسة 7 مايو المقبل للمرافعة.

وقال الدفاع، إن المحكمة استمعت اليوم إلى أقوال بعض الشهود فى الواقعة التى تتعلق بمحاكمة 7 متهمين آخرين فى اقتحام وحدة مرور ملوى جنوب محافظة المنيا بعد أن ألقى القبض عليهم عقب إصدار أحكاما بالسجن المؤبد العام الماضى.

وكانت المحكمة العسكرية، قد أصدرت أحكامًا على فترات متفاوتة بالسجن المشدد والمؤبد بحق العشرات من أبناء محافظة المنيا متورطين فى أحداث شغب وعنف إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة بتهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة وتخريب منشآت عامة والتحريض على العنف وإثارة الشغب.