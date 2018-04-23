«النواب» يحذر «اليونسكو»: «شوكان» مجرم وذراع لجماعة إرهابية

23 أبريل 2018 - 04:06 م

استنكر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، منح منظمة اليونسكو المصور محمود أبوزيد المعروف بـ"شوكان" جائزة جييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2018، والمحبوس منذ أغسطس 2013 على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض رابعة".

وقال "عبدالعال"ن خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، إن "اليونسكو تعتزم منح جائزة لشخص متهم في جريمة جنائية مدعومة ببعض المنظمات المشبوهة وبعض الدول المارقة المعروفة بدعمها للإرهاب"، مضيفًا: "هذه المنظمة للتربية والعلوم والثقافة، ليس لها دخل من قريب أو من بعيد في الزج بنفسها في أمور ذات طابع سياسي، وقد حاولت أن تنحى منحى سياسيا في وقت سابق، ما حدا ببعض الدول للخروج منها".

وتابع رئيس مجلس النواب: "نحن في مجلس النواب المصري نحذر هذه المنظمة، وأن تبتعد عن السياسة وتركز بحكم لائحتها الأساسية في التربية والعلوم والثقافة، وتبتعد عن الزج بنفسها في السياسة، هذا أمر لا يمكن أن يقبله مجلس النواب ولا أي دولة أخرى، لاسيما أن مصر إحدى الدول المؤسسة لها سنة 1945".

فيما قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس إن "هذا المصور الصحفي كان يمثل الذراع الإعلامي للجماعة الإرهابية في أحداث رابعة، وتحدث كثيرا مع وسائل الإعلام الأجنبية، وأرسل الكثير من الصور ليقال إن في مصر انقلاب وليس ثورة".

وأضاف عابد: "هناك شاب مصري يستحق هذه الجائزة، تعليمه متوسط، وأصبح أحسن لاعب في انجلترا، هذا هو رمز للشباب المصري، وليس شوكان الذي يكرم مدعوما من المنظمات الإرهابية، نقول لليونسكو: هذا دعم للإرهاب.. وأحيي ابن مصر البار محمد صلاح الذي شرفنا. وليس الإرهابيين الذين يكرمون".