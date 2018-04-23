«هيومن رايتس ووتش»: 420 ألف يعانون من أزمة إنسانية بسيناء

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هيومن رايتس ووتش

وكالات

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الجيش

سيناء

هيومن رايتس ووتش

العملية الشاملة

أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية عن مخاوفها من خطر اندلاع أزمة إنسانية في محافظة شمال سيناء، نتيجة العملية العسكرية التي يشنها الجيش ضد العناصر الإرهابية (العملية الشاملة).

وحذرت المنظمة، ومقرها في نيويورك، في تقرير نشرته اليوم تحت عنوان "أزمة إنسانية تلوح في الأفق"، من أن العملية الأمنية التي أطلقها الجيش في المنطقة ضد عناصر ما يسمى "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي خلفت 420 ألف شخص في أربع مدن بشمال شرق البلاد في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.

وأشارت المنظمة غير الحكومية، إلى أن قيودا صارمة فُرضت في إطار الحملة على حركة الأشخاص والسلع في جميع أنحاء المحافظة تقريبا، موضحة أن إغلاق الطرق وعزل المدن عن بعضها البعض، وعزل شمال سيناء عن الجزء القاري من البلاد له تأثير سلبي ملحوظ على تدفق البضائع.

ونقل التقرير عن سكان محليين أن "انخفاضا حادا طال الإمدادات المتاحة من المواد الغذائية والأدوية وغاز الطهي وغيرها من السلع التجارية الأساسية، مضيفا أن السلطات فرضت حظرا على بيع أو استخدام البنزين للمركبات في المنطقة، وقطعت أكثر من مرة خدمات الاتصالات لعدة أيام".

وحمّل التقرير السلطات المصرية "المسؤولية عن قطع المياه والكهرباء بشكل شبه كامل عن معظم المناطق الشرقية من شمال سيناء، بما في ذلك رفح والشيخ زويد"، مشددا على أن "استمرار تقييد الحركة يهدد بأزمة إنسانية أوسع في المنطقة المهمشة اقتصاديا أصلا، والتي تعاني من العمليات العسكرية المستمرة وهدم المنازل".

وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بتزويد جميع المواطنين بالغذاء الكافي، والسماح الفوري لمنظمات الإغاثة، مثل "الهلال الأحمر المصري"، بتوفير الموارد لتلبية الاحتياجات الماسة لسكان المنطقة.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن، "إن عرقلة وصول السلع الأساسية إلى مئات الآلاف من المدنيين أمر غير قانوني".

وأعلنت الحكومة المصرية في 9 فبراير الماضي عن إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في شبه جزيرة سيناء (العملية الشاملة)، من أجل القضاء على العناصر الإرهابية هناك، وأسفرت هذه الحملة حتى الآن عن تصفية أكثر من مئة مسلح و30 جنديا، حسب المعطيات الرسمية.

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