المؤبد لعاطل ذبح زوجته

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الإسكندرية

عاطل

السجن المؤبد

قتل زوجته

جنايات الاسكندرية

 قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الاثنين، برئاسة المستشار جمال السيد رجب الرفاعي، بالسجن المؤبد للمتهم بقتل زوجته.

ترجع أحداث القضية رقم  7612 لسنة 2014 جنايات قسم الجمرك، عندما تلقى مدير أمن الاسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي  بالعثور على جثة لسيدة بمنطقة الجمرك مذبوحة داخل شقة الزوجية.

 وكشفت التحريات التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك، من المعاينة تبين وجود جثة المجني عليها مسجاة على السرير بحجرة النوم، ترتدى كامل ملابسها، وبها ذبح غائر بالرقبة داخل شقة بمنطقة بحري دائرة قسم الجمرك، وعثر بجوارها على سلاح أبيض "سكين" ملوث بالدماء، فيما تبين سلامة جميع منافذ الشقة ومحتوياتها.

 وتم ألقاء القبض على الزوج ويدعى "ن.ح" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما بعد أن اكتشفت إقامته علاقات نسائية عديدة. 

وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالمؤبد على المتهم.


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