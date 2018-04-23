"عبدالعال" منفعلًا على النواب: الوضع المائي خطير

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انفعل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على بعض أعضاء المجلس، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، بعد التعبير عن رفضهم المادة الخاصة بحبس الفلاحين في متعديلات قانون الزراعة.

وكان مجلس النواب، أقر أمس الأحد ، تعديلات مشروع قانون الزراعة لمواجهة المحاصيل الشرهة للمياه، والذي يقضي بتغليظ عقوبة مخالفة تعليمات وزارة الزراعة بشأن تنظيم أماكن ومساحات هذه المحاصيل، وعلى رأسها «الأرز»، إلى السجن 6 أشهر، أو الغرامة التى تتراوح بين 3 و10 آلاف جنيه عن الفدان.

وشهد البرلمان جلسة ساخنة حول حبس الفلاح، حيث تم رفض طلب لإعادة المداولة حول المادة، قدمه 10 نواب لإلغاء عقوبة الحبس، وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إن "عقوبة الحبس اختيارية فى يد القاضى حال تكرار المخالفة".

وسجل النواب اعتراضهم على إعطاء وزير الزراعة الحق في حظر زراعة محاصيل معينة فى أماكن محددة، وتحديد مناطق لزراعة محاصيل دون غيرها، بسبب مطالبات النواب بإعادة النظر فى تحديد مساحات وأماكن زراعة الأرز، ما أغضب "عبدالعال" قائلاً: "أنتم تسيرون عكس اتجاه الدولة لترشيد استهلاك المياه، المسألة ليست الأرز والسكر، فأنتم لا تقدّرون خطورة هذا الكلام، كأن عندنا ميّه عايزين نوزعها يمين وشمال، نزرع رز ونزرع غيره، مصر تعانى من فقر مائى".

وأعلن «عبدالعال» دعوة وزير الرى إلى البرلمان لوضع خريطة لتوزيع المياه بعدالة، ورد الوزير عبدالمنعم البنا: "الدولة ملزمة بالعدالة فى توزيع المياه على مستوى الجمهورية"، مشيرًا إلى أن تعديلات قانون الزراعة بشأن حظر زراعة محاصيل بعينها من شأنها أن تعمل على إعادة الدورة الزراعية بطريقة غير مباشرة. 


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