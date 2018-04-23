اختراق حسابات عملاء «كريم»

23 أبريل 2018 - 05:06 م

أعلنت شركة نقل الركاب الخاصة "كريم"، اختراق حسابات عملائها من جهة مجهولة، والوصول إلى أسمائهم وعناوين حساباتهم الإلكترونية، وأرقام هواتفهم وبيانات رحلاتهم.

وقالت "شركة "كريم"، في بيان لها، إنها رصدت واقعة إلكترونية تتضمن وصول غير مصرّح به إلى النظام الذي تستخدمه لتخزين البيانات.

وعن تفاصيل عملية الاختراق، أوضحت الشركة أنه في 14 يناير من هذا العام، نما إلى علمها قيام مجموعة من مجرمي الإنترنت بالوصول إلى أنظمتها الحاسوبية التي تتضمن بيانات خاصة بحسابات العملاء والكباتن، مشيرة إلى أن العملاء والكباتن المسجلين لديها بعد ذلك التاريخ لم يتأثروا بالأمر.

وأشارت الشركة إلى أنها ليس لديها أي دليل يشير أن كلمة مرور عملائها أو رقم بطاقتهم الائتمانية قد تعرض للضرر، لافتة إلى أنها تحتفظ ببيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بالعملاء على خادم خارجي مستضاف من قبل طرف ثالث ومتوافق مع بروتوكول PCP ويستخدم بروتوكولات عالية الأمان وتستخدمه البنوك الدولية حول العالم لحماية البيانات المالية.

وأكدت أنه فور اكتشافها لهذا الخرق، باشرت بفتح تحقيق شامل وتعاون مع كبار خبراء الأمن الإلكتروني لاتخاذ كل ما يلزم من أجل تعزيز أنظمتها الأمنية. وبالإضافة لهذا.

ووجهت الشركة عملائها بسرعة اتخاذ بعض الإجراءات لمعالجة المسألة وتجنب تكرارها في المستقبل، جاءت كما يلي:

عليك إدارة كلمات مرورك بشكل جيد عبر تحديث كلمة المرور الخاصة بحسابك على منصة كريم، بالإضافة إلى جميع الحسابات الأخرى التي تستخدم فيها تفاصيل مماثلة. استخدم مزيجا قوياً من الأحرف، ولا تستخدم نفس كلمة المرور لمواقع متعددة.

توخَّ الحذر إزاء أي اتصالات غير موثوقة تطلب منك تقديم معلومات شخصية أو توجهك نحو صفحة ويب تطلب منك ذلك.

تجنب الضغط على المرفقات أو الروابط التي تصلك من عناوين بريد إلكتروني غير مألوفة بالنسبة لك.

واظب على مراجعة حسابك المصرفي وبيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك لاكتشاف أي نشاط مشبوه – وفي حال لاحظت أي شيء غريب، استفسر عنه من مصرفك.

وأكدت الشركة أنها تعتبر خصوصية عملائها أمرًا بالغ الأهمية، حيث تقوم بانتظام بمراجعة وتحديث أنظمة الأمن الإلكتروني لديه لمواجهة مجرمي الإنترنت- ولكن لم تكن احتياطاتنا كافية هذه المرة.