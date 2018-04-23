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تجديد حبس 16 متهماً في قضايا إرهاب

قضايا وحوادث

محاكمة المتهمين بفض رابعة
محاكمة المتهمين بفض رابعة

مصطفى صابر

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تجديد حبس 16 متهمًا فى قضايا لا تزال قيد التحقيق بنيابة أمن الدوله العليا 45 يوما، وإخلاء سبيل متهم مع إجراء التدابير الاحترازية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عصام أبو العلا، وعضوية المستشارين رأفت زكى محمود، ومختار صابر العشماوى.

كانت هيئة المحكمة، قد استمعت لدفاع المتهمين فى عدد من القضايا، قبل تحديد حبس المتهمين 45 يومًا.

وشملت التجديدات عددًا من القضايا وهى، القضية المقيدة برقم 722 لسنة 2015 ، والمتهم فيها كل من "وائل محمد على، وعمرو عبد الله، وسيد طه، وعلاء عبد المنعم ، ووائل محمود حجازى" .

والقضية المقيدة برقم 875 لسنة 2016،  المتهم فيها عمر أشرف عبد العال، والقضية المقيدة برقم 789 لسنة 2017، والمتهم عمر جلال على ، وطلال عبد المبدع.

وفى القضية رقم 840 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها كل من الموجى عبد الستار، وحاتم محم ومحمد أبو بكر ، والقضية المقيدة برقم 1074 لسنة 2017، والمتهم فيها إبراهيم  خطاب، وعبد الرحمن صادق، وعبد الرحمن على، وفى القضية المقيدة برقم 977 لسنة 2017، والمتهم فيها إسلام رفعت عز الدين، و ومحمد إبراهيم صالح، بالإضافة للقضية رقم 316 لسنة 2016 "حسم" ومتهم فيها محمد على، وأحمد  عبد الله.


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