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اغتصاب ممثلة تحت تهديد السلاح

قضايا وحوادث

اغتصاب
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

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جنايات الجيزة

تهديد السلاح

محاكمة 4 متهمين

اغتصاب ممثلة

استمعت الدائرة الـ5 بمحكمة جنايات الجيزة، خلال جلسة محاكمة 4 متهمين بينهم 3 طلاب؛ فى اتهامهم باغتصاب ممثلة مغمورة تحت تهديد السلاح، بعد اقتحام منزلها بمنطقة الطالبية، وهى القضية المقيدة برقم 11821 سنة 2016 جنوب الجيزة، إلى المجنى عليها فى الواقعة بعد استدعائه فى الجلسة الماضية، وقالت:انها بتاريخ 14 ديسمبر 2014 خرج زوجها للعمل وفوجئت بباب الشقة يتحطم بضربة واحدة وإذا بـ3 شباب يقومون بالاعتداء عليها وتكميم فمها.

وتابعت المجنى عليها أمام المحكمة، أن المتهمين أشهروا فى وجهها وابنها الصغير الأسلحة النارية لمنعها من المقاومة، بعدها تناوبوا اغتصابها، وأصابوها بالإصابات الواردة بالتقرير الطبى الخاص بها، بعدها استولوا على مشغولات ذهبية وشاشة من المنزل و3 أجهزة محمول وفروا هاربين، وكان فى انتظارهم شاب رابع يستقل دراجة بخارية (توك توك) أسفل العقار، فاستقلوا الدراجة وفروا هاربين.

وتعرفت المجنى عليها، على المتهمين المودعين بقفص الاتهام، واتهمتهم بالاعتداء عليها جنسيًا وسرقتها، وطلب المحامى الحاضر للدفاع عنها توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، فيما طلب دفاع المتهمين أجلًا للاستعداد للمرافعة وإحضار التوكيلات الأصلية.

واتهمت النيابة العامة كلًا من "أحمد.م" 21 سنة طالب، و"محمد.ن" 20 سنة طالب، "محمد.ع" 20 سنة طالب،"على.ج" 22 سنة مجند، بمواقعة أنثى وهى "أ.ح" بغير رضاها؛ وذلك بأن اقتحموا عليها مسكنها، وأشهروا فى وجهها أسلحتهم النارية مهددين إياها بإلحاق الأذى بها وبنجلها الصغير المرافق لها بالسكن ونزعوا عنها ملابسها كرهًا، وتناوبوا الاعتداء عليها.

كما اتهمت النيابة المتهمين سالفى الذكر، بسرقة مبلغ مالى ومنقولات من المنزل بأن صعدوا إلى مسكنها موقنين بتواجدها، ودفع المتهم الأول الباب كاسرًا اياه ثم نزل إلى أسفل العقار لمراقبة الطريق، بينما اقتحم باقى المتهم المسكن، وأشهروا فى وجهها الأسلحة النارية فشلوا حركتها وقدرتها على المقاومة، فضلًا عن حيازتهم أسلحة نارية وطلقات غير مرخصة.

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