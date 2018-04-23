» بالصور.. «أردوغان» يتنحى عن منصبه لصالح طفل

23 أبريل 2018 - 05:44 م

تنحى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن منصبه بشكل رمزي، لصالح طفل بمناسبة "عيد الطفولة والسيادة الوطنية" في تركيا.

وأفادت وكالة "الأناضول"، أن الرئيس التركي تنحى عن منصبه لصالح فاتح مينتاش، البالغ من العمر 12 عامًا خلال استقبال وزير التربية عصمت يلماز، والتلاميذ المرافقة له.

وصافح "أردوغان" الأطفال لدى دخولهم القاعة، ورحب بالتلميذ فاتح، الذي يدرس في الصف السادس، وحل محل الرئيس رمزيًا.

وقال أردوغان "كما تعلمون فهذه المناصب مؤقتة وليست دائمة، واليوم نقدم هذا المنصب إلى السيد الرئيس فاتح".

وعقب كلمة أردوغان، توجه الصحفيون بالأسئلة إلى "الرئيس" فاتح، وردًا على سؤال من باب المزاح، حول ما سيقوم به في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المرتقبة في 24 يونيو المقبل، قال مينتاش: "بالطبع أول ما سأقوم به، هو خدمة دولتي".

وفي وقت سابق، ووفقًا للتقليد السنوى، ترك رئيس الوزراء بن علي يلدريم، أيضًا منصبه للتلميذة أسمى ديدا صو طاشيورك (11 عامًا)، إحدى تلاميذ مدرسة "بورصاكلار" الابتدائية في العاصمة أنقرة.

ويوافق "عيد الطفولة والسيادة الوطنية" في تركيا، 23 إبريل من كل عام، وهو التاريخ الذي وضع فيه حجر الأساس للجمهورية التركية، وافتتح مجلس الأمة الكبير (البرلمان) عام 1920.