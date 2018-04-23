  • الإثنين 23 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:46 م
بحث متقدم
أبوتركية وغالي

رسالة مؤثرة من «أبوتريكة» لـ«الكابيتانو»

التحالف العربي في اليمن

مقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين

خالد ميري وياسر رزق

حكم قضائي بإدانة ياسر رزق وخالد ميري

اللواء الراحل عمر سليمان

«صبحي» يكشف معلومة لأول مرة عن عمر سليمان

طلاب يرفعون المصحف

رفع «المصحف» في حفل طلابي يطيح بوكيلة مدرسة

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

"عبدالعال" منفعلًا على النواب: الوضع المائي خطير

هيومن رايتس ووتش

«هيومن رايتس ووتش»: 420 ألف يعانون من أزمة إنسانية بسيناء

شركة "كريم"

اختراق حسابات عملاء «كريم»

قطار - أرشيفية

هروب سائق قطار الصعيد لهذا السبب

إسرائيل تقصف سوريا

إسرائيل تقصف سوريا بعد سقوط قذيفة في الجولان

«الشريف»: «شوكان» يستحق جائزة اليونسكو عن جدارة

الحياة السياسية

خالد الشريف
خالد الشريف

المصريون

أخبار متعلقة
#

النواب يحذر "اليونسكو" بسبب جائزة "شوكان"

#

اليونسكو: جائزة شوكان لشجاعته والتزامه بحرية التعبير‎

#

البرعي: الحكومة تعتبر 2018 عام المؤامرة الدولية

#

الخارجية عن جائزة اليونسكو لـ"شوكان": إرهابي

اليونسكو

خالد الشريف

شوكان

هنأ خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية المصور الصحفي محمود أبوزيد الشهير بشوكان بفوزه بجائزة منظمة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة .

وقال الشريف أن شوكان يستحق الجائزة عن جدارة فقد خاطر بحياته من أجل رصد ونقل حقيقة مايجري في فض اعتصام رابعة العدوية ..وقد جاءت الجائزة من أكبر مؤسسة ثقافية في العالم لتؤكد أن الصحافة ليس جريمة

وطالب الشريف السلطات بالافراج عن كافة الصحفيين المعتقلين ورد الاعتبار للصحافة المصرية..مؤكدا أن مصر رائدة الصحافة والإعلام في العالم العربي فلا يعقل أن تتضآل فيها الحريات الصحفية بشكل لم يسبق له مثيل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

لا مستقبل بالاستسلام للابتزاز

د. حازم حسني

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الأبنودي عاشق "البصارة"

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» إسقاط صاروخين باليستيين جنوبي السعودية
» «جودة التعليم»: اعتماد «الفنى» بـ 20 دولة لوضع المعايير المصرية
» بالصور.. «أردوغان» يتنحى عن منصبه لصالح طفل
» اغتصاب ممثلة تحت تهديد السلاح
» توريد محصول القمح فساد وخراب ديار
» انقلاب سيارة محملة بـ"الغاز" بطريق مصر إسكندرية
» شيكابالا مهنئًا «صلاح»: أسطورتنا
» "نهي" تنصب علي 6 أشخاص في 10 ملايين جنيه
» المرض يدفع عامل إلي ذبح نفسه
» المؤبد لعاطل ذبح زوجته
» بالفيديو.. حساب المونديال يوجه رسالة لـ"صلاح"

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عشاء

    08:03 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين