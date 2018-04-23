السيسي يبحث الاستعدادات لـ"ملتقى التعاون المصرى- الكويتى"

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قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير، بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث مع محمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، سبل دعم دور المجلس لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والترتيبات الجارية لعقد ملتقى التعاون المصري الكويتي المقرر أن تستضيفه دولة الكويت خلال شهر نوفمبر القادم.

وأوضح راضي، أن السيسي أكد "حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين الكويتيين لتذليل أية عقبات قد تواجههم، مشددًا على "أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والكويت لتحقيق المصالح المشتركة".
من جانبه أكد جاسم الصقر، حرص رجال الأعمال الكويتيين على زيادة استثماراتهم في مصر في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد وتحسن ملموس بمناخ الاستثمار، مشيداً بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.


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