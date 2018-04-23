حكم قضائي بإدانة ياسر رزق وخالد ميري

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جمال سلطان

المصريون

ياسر رزق

خالد ميرى

قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بإدانة صحيفة الأخبار القومية المصرية بالاعتداء على سمعة الزميل جمال سلطان رئيس تحرير صحيفة المصريون ، وقضت بإلزام رئيس مجلس إدارة الصحيفة ياسر رزق ورئيس تحريرها خالد ميري متضامنين بدفع مبلغ وقدره مائة ألف جنيه مصري على سبيل التعويض عن الإساءات التي نشراها ضد سلطان .

عقدت المحكمة جلساتها برئاسة المستشار هشام شلبي، وعضوية المستشارين : عمر مسيح وحاتم أسامة، وبحضور أمين السر الأستاذ سيد الحمصي .

وكان الأستاذ محمد فوزي محمد المحامي، قد تقدم نيابة عن جمال سلطان برفع الدعوى رقم 1509 لسنة 2017 تعويضات كلي شمال القاهرة،  ضد كل من ياسر رزق وخالد ميري واثنين من محرري الصحيفة بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة عن رئيس تحرير صحيفة المصريون قصد منها التشهير بسمعته والإضرار لمكانته الأدبية والوطنية، وهو ما ثبت بوجه القطع لدى المحكمة، فقضت الدائرة 45 تعويضات كلي شمال القاهرة في جلستها المنعقدة بتاريخ 22 مارس الماضي بالحكم المشار إليه، مع إلزامهما بالمصاريف.

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