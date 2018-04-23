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تأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض ابنته لـ 21 يوليو

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حبس "أب" هتك عرض نجلتيه بـ"كرداسة"
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

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جنايات القاهرة

محاكمة متهم

هتك عرض ابنته

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهم "عادل.م" لاتهامه بهتك عرض ابنته، لجلسة 21 يوليو، لمناقشة خبير مصلحة الطب الشرعى.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفي وخالد عبد الغفار.

واستندت النيابة للمتهم "عادل. م. ع. م"، فى القضية رقم 12834 لسنة 2017 جنايات البساتين، تهمة هتك عرض طفتله "سلسبيل" بغير قوة أو تهديد، إذ غلبت عليه شهوته بعد أن أعمى الشيطان بصيرته فانفرد بها واستدرجها لفراشه مجردها ونفسه من ملابسهما متحسسًا جسدها، منتهكًا مواضع عفتها وأطفأ فيها شهوته، هاتكًا ستر حيائها مغتالاً براءتها.


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