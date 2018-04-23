» إسقاط صاروخين باليستيين جنوبي السعودية

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صاروخ

الحوثى

جازان

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الاثنين، بأن الدفاع الجوي اعترض صاروخين باليستيين، أطلقا من الأراضي اليمنية تجاه جازان، جنوبي المملكة.

يأتي ذلك فيما أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم، إطلاق صاروخين باليستيين على ميناء "أرامكو" السعودي في جازان.

وأفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين (تبث من بيروت)، بأنه تم "إطلاق صاروخين من نوع بدر1 الباليستي على ميناء أرامكو في جازان".

وكان ‏الدفاع الجوي السعودي، أعلن أمس الأحد أنه اعترض صاروخًا باليستيًا في سماء منطقة ‎نجران جنوبي المملكة.

ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.


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