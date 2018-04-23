رسالة مؤثرة من «أبوتريكة» لـ«الكابيتانو»

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بعد إعلان اعتزاله..

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حسام غالي رسالة مؤثرة

أعلن نجم النادي الأهلي حسام غالي «الكابيتانو»، اليوم قرار اعتزاله لعب كرة القدم في مؤتمر صحفي من داخل النادي وسط تأثر شديد وبكاء منه.

من جانبه وجه محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة «الكابيتانو» مؤكدا أنه موهبة كروية لن تتكرر وقدم الكثير للأهلي خلال مسيرته الكروية.

وكتب «أبوتريكة» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " حسام غالي موهبة كروية خدمت الأهلي ومنتخب مصر بكل حب وتفاني وإخلاص مشوار طويل من العطاء والرجولة والفن شكرًا كابيتانو على ما قدمت وبالتوفيق في القادم يا نجم ".

يذكر أن الكابيتانو ظهر اليوم في مؤتمر صحفي بأهلي الجزيرة للإعلان عن كافة تفاصيل مهرجان اعتزاله.


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