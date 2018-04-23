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تسمم 17 شخصًا بينهم برلماني سابق ونجله في أسوان

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برلماني

تسمم

أسوان

استقبل مستشفى الحميات بأسوان، 17 شخصًا يشتبه في إصابتهم بالتسمم بعد تناول وجبات في مطعم شهير بشارع الشواربى الجديد وسط مدينة أسوان، ومن بين المصابين برلمانى سابق ونجله.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائي بصحة أسوان، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الحميات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، حيث أجريت لهم التحاليل المطلوبة استعدادًا لبدء العلاج.

وأوضح أبوالمجد، أن الحالات كانت تعاني من آلام في البطن وقيء وإسهال وارتفاع في درجة الحرارة، وأنه تم تشكيل فريقي عمل، الفريق الأول عمل على تقصي وبائي للحالات في المستشفى وأخذ بيانات وفترة ظهور الأعراض وأخذ عينات براز، وفي نفس التوقيت تم توجيه الفريق الثاني مع قوات الأمن للمحل وتم أخذ عينات مختلفة من الأطعمة غير المطهية والمطهية وأثناء التحضير مع أخذ عينات من العاملين ومن المياه.


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