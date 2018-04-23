ننشر.. توصيات المؤتمر الدولى الخامس لضمان جودة التعليم والاعتماد

23 أبريل 2018 - 07:20 م

أعلنت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، توصيات المؤتمر الدولى الخامس لجودة التعليم والذى استمرت فعالياته على مدار يومين، وتنشر "المصريون"هذه التوصيات:





طالب المؤتمر بتفعيل دور أصحاب الأعمال والقطاع الخاص في التخطيط لسياسات التعليم وفي تنفيذ العملية التعليمية ذاتها، وعلى الأخص التوسع في نموذج التدريب في المصنع بالنسبة للتعليم الفني، وفتح مسارات التعليم الفني من خلال إنشاء الجامعات التطبيقية والكليات التكنولوجية.





كما طالب بوضع آلية لاستقراء متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وربط البرامج التعليمية بها، وتطوير استراتيجيات التعليم والتعلم لاستيعاب التطور التكنولوجي، والتأكيد على التعلم المتمركز حول الطالب وبناء قدرات المعلمين واعضاء هيئة التدريس لتمكينهم من تطبيقه.





وأصى المؤتمر، بتفعيل شعار التعلم للجميع من خلال تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بمناخ داعم للتعلم من حيث الإنشاءات ووسائل التعلم والتوعية بتقبل الأخر بين الطلاب، وإتاحة التكنولوجيا الرقمية في جميع المؤسسات التعليمية لتمكين الطلاب من اسغلال موارد التعلم التي تتيحها الدولة وعلى الاخص بنك المعرفة.





التحول من التقييم المبني على المخاطر إلى التقييم المبني على الثقة، في عملية اعتماد مؤسسات التعليم، والتطوير المستمر لمعايير الجودة لتدعم الابتكار وريادة الأعمال والشراكة بين الصناعة والمؤسسات التعليمية، والتوسع في الشراكات الإقليمية والدولية في مجال جودة التعليم بمت يدعم تبادل الخبرات والاعتراف المتبادل بالاعتماد.





كما شددت التوصيات على ضرورة استقلالية الجامعات أكاديميًا وماليًا وإداريًا، والتأكيد على المسئولية المجتمعية للمؤسسات التعليمية وتفعيل دورها في التنمية المستدامة،بالإضافة إلى التنسيق بين المشروعات الممولة من الشركاء الدوليين لتفادي ازدواجية الأنشطة وتعارض الاتجاهات.

وطالبت التوصيات، بمراجعة التخصصات المقدمة بالتعليم الفني والتدريب كل خمس سنوات على الاكثر لضمان مواكبتها لسوق العمل وتماشيها مع مهارات القرن الحادي والعشرين،والعمل على الاستدامة التشريعية وتكامل التشريعات الخاصة بانواع ومستويات التعليم المختلفة.







وافتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أمس فعاليات المؤتمر الدولى الخامس للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برعاية شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار (تأملات، آفاق، تطلعات) ، بحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، والدكتورة يوهاني عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، وعدد من أعضاء هئية التدريس بالجامعات المصرية، والذى اختتم فعالياته اليوم .

