» "فران" يسرق أعضاء بشرية من مواطنين بعد تخديرهم

23 أبريل 2018 - 07:22 م

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال السيد رجب الرفاعي وعضوية كل من المستشار أيمن محمد طيطة والمستشار مصطفي الحميلي أمين سر الدائرة الشحات فرج، بالسجن المؤبد علي المتهم م . س . ف لاتجارة بالأعضاء البشرية .

ترجع أحداث القضية رقم 3035 لسنة 2017 جنايات قسم المنتزة أول عندما تلقى مدير أمن الاسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، مفادها قيام المدعو م . س . ف يعمل فرانًا بتكوين شبكة لتجارة الأعضاء البشرية بمنطقة المنتزه.

وكشفت التحريات، التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول ، أن المتهم قام باستقطاب المجني عليهم م . م ن و ا . ا . ي بطريقة التخدير والخطف لسرقة أعضائهم لبيعها لآخرين وبعد اكتشافهم عملية سرقة أعضائهم حاول المتهم دفع مبالغ مالية للمجني عليهم .

وبعمل التحريات دلت على صحة المعلومات وتم إلقاء القبض على المتهم وعرض علي النيابة العامة التى أحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالمؤبد علي المتهم .