» الأسطورة «بيليه» يفاجئ «صلاح» بهذا التعليق

23 أبريل 2018 - 07:48 م

هنأ أسطورة الكرة البرازيلية "بيليه"، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بمناسبة حصول الأخير على جائزة أفضل لاعب بإنجلترا.

وقال "بيليه"، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع: "تهانينا إلى محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بعد موسم رائع فى البريميرليج، وما زال هناك الكثير الذي تقدمه فى دوري أبطال أوروبا وكأس العالم، من الرائع مشاهدتك".

وفاز اللاعب المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الموسم 2017-2018، وتم تتويجه في حفل بالأمس، بـ"بلندن" .