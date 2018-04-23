» إصابة 8 مجندين في انقلاب سيارة

23 أبريل 2018 - 08:37 م

أصيب 7 مجندين وأمين شرطة اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة لوري كانوا يستقلونها على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز المنيا، خلال توجههم من محافظة سوهاج إلى القاهرة.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة شرطة على الطريق الصحراوي الشرقي قبلي كمين الصفا، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث وتبين انقلاب السيارة رقم 1876 ب – 15 "لوري شرطة" تابعة لمديرية أمن سوهاج بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد قائدها نتيجة انفجار إطار الأمامي الأيمن.

وأسفر الحادث عن إصابة وائل عفيفي 39 عامًا أمين شرطة، والمجندين: عبد الستار محمد 22 عامًا وأيمن بعزق 22 عامًا وحسن عاطف 23 عامًا م وباسم عياد 22 عامًا وأحمد إبراهيم 22 عامًا وميلاد جابر 22 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف داخلي وكسور وكدمات في مناطق متفرقة في الجسم، ونُقلوا جميعًا إلى المستشفى العام.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4151 لسنة 2018 إداري مركز شرطة المنيا.