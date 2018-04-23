» السفارة الإسرائيلية تهنئ «صلاح»: حقق إنجازًا خارقًا

23 أبريل 2018 - 08:39 م

هنأت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بمناسبة حصوله على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا.

وقالت السفارة الإسرائيلية، إنها "نتقدم بالتهاني الحارة باسم ألوف المعجبين في إسرائيل للاعب المصري القدير محمد صلاح والشعب المصري برمته على اختيار هذا الفرعون أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في كرة القدم لموسم 2017-2018".

وأضافت السفارة، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، أن "هذا إنجاز خارق لم تغفل عنه المواقع الإخبارية الإسرائيلية وتشهد له".