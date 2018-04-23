  • الإثنين 23 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:03 م
بحث متقدم
زرعة الأرز في مصر (أرشيفية)

«أزمة الأرز»..سد النهضة يقطع آخر مصدر رزق للفلاحين

النائب محمود بدر

بالتفاصيل.. الدولة تدعم نواب «دعم مصر» بـ 700مليون جنيه

منتحل صفة مبعوث الرئاسة في عزاء عمر عبدالرحمن

لماذا انتشرت ظاهرة«منتحلي» مستشار الرئيس؟

شوكان

هل تنسحب مصر من «اليونسكو» بسبب «شوكان»؟

محمد صلاح

«روما»: مفاجأة صادمة تنتظر محمد صلاح غدًا

الصومال

الصومال تسيطر على معسكر تدريب موالٍ للإمارات

خالد ميري وياسر رزق

حكم قضائي بإدانة ياسر رزق وخالد ميري

اللواء الراحل عمر سليمان

«صبحي» يكشف معلومة لأول مرة عن عمر سليمان

طلاب يرفعون المصحف

رفع «المصحف» في حفل طلابي يطيح بوكيلة مدرسة

شرين

غدًا استئناف شيرين عبد الوهاب على حكم حبسها بـ إهانة النيل"

«روما»: مفاجأة صادمة تنتظر محمد صلاح غدًا

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

"الجزيرة" عرضت 100 ألف جنيه على إحدى جارات صلاح

#

مهاجم روما يطالب «صلاح» بهذا الأمر

#

"ديلي ميل" :"صلاح" مشتاق لرؤية هذا اللاعب

#

روما يستجدي "صلاح" قبل المواجهة .. و "مومو" يرد

محمد صلاح

روما

مفاجأة

عقب فوزه بلقب أفضل لاعب في إنجلترا موسم 2017/2018، انهالت وسائل الإعلام البريطانية والعالمية، بتقارير المديح والثناء على اللاعب المصري وجناح ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ولكن لم يمر يوم واحد حتى كشفت صحيفة بريطانية عن أن هناك مفاجأة وتكتيكات "صادمة" تنتظر "صلاح" الفترة المقبلة.

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تصريحات عن مدافع روما الإيطالي، كيفين ستورمان، قال فيها إن الذئاب يجهزون "مفاجأة صادمة" لمحمد صلاح.

وقال ستورمان: "نأمل أن يفقد محمد صلاح ثقته المعتادة في نفسه فقط في اللقائين الذي سيلعب معنا فيهم".

ومن المقرر أن يواجه ليفربول فريق روما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء، في ملعب الريدز "آنفيلد"، وسيلعبان لقاء العودة يوم 2 مايو في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية.

وقال ستورمان: "لدينا تكتيكات خاصة لمواجهة صلاح، فنحن نعرفه جيدا، لكن لن نكشف عن تلك الخطط أبدا".

وتابع: "نحن الدفاع الإيطالي لدينا أسلوبنا، ونأمل أن نكون في أفضل حالاتنا".

وكان صلاح، قد انتقل من روما إلى ليفربول في مطلع الموسم الجاري، وقدم أداء مبهرا وتصدر قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي "البريمرليج".

وتحدث ستورمان عن تألق صلاح بقوله: "لست مندهشا من تألق محمد صلاح، فاعتدنا عليه أنه يسجل الأهداف بمنتهى السهولة، ولكن هذا الموسم ازدادت ثقته بنفسه بصورة كبيرة".

وأردف: "لقد كان كابوسا لخصومنا في روما، وهو الآن كابوسا لخصوم ليفربول في إنجلترا، لكنه لن يكون كابوسنا على الإطلاق".

واختتم: "كما أنه قدم أداء غير طبيعيا مع منتخب بلاده (مصر)، وبات معشوقا لدى جماهير بلاده، حتى أنه يمكن أن يصبح رئيسا أو أي شيء يرغب به".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

لا مستقبل بالاستسلام للابتزاز

د. حازم حسني

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الأبنودي عاشق "البصارة"

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» مسن يتقدم للحصول على دكتوراه بالفيزياء في جامعة بني سويف
» غدًا استئناف شيرين عبد الوهاب على حكم حبسها بـ إهانة النيل"
» إصابة 8 مجندين في انقلاب سيارة
» مقتل اثنين في حادث دهس بكندا
» السفارة الإسرائيلية تهنئ «صلاح»: حقق إنجازًا خارقًا
» "فران" يسرق أعضاء بشرية من مواطنين بعد تخديرهم
» الأسطورة «بيليه» يفاجئ «صلاح» بهذا التعليق
» بالصور.. «أردوغان» يتنحى عن منصبه لصالح طفل
» تسمم 17 شخصًا بينهم برلماني سابق ونجله في أسوان
» إسقاط صاروخين باليستيين جنوبي السعودية
» عاطل بمزق جسد زوجته داخل عيادة بعد خروجه من السجن

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:53 ص

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين