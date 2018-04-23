«روما»: مفاجأة صادمة تنتظر محمد صلاح غدًا

23 أبريل 2018 - 08:41 م

عقب فوزه بلقب أفضل لاعب في إنجلترا موسم 2017/2018، انهالت وسائل الإعلام البريطانية والعالمية، بتقارير المديح والثناء على اللاعب المصري وجناح ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ولكن لم يمر يوم واحد حتى كشفت صحيفة بريطانية عن أن هناك مفاجأة وتكتيكات "صادمة" تنتظر "صلاح" الفترة المقبلة.

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تصريحات عن مدافع روما الإيطالي، كيفين ستورمان، قال فيها إن الذئاب يجهزون "مفاجأة صادمة" لمحمد صلاح.

وقال ستورمان: "نأمل أن يفقد محمد صلاح ثقته المعتادة في نفسه فقط في اللقائين الذي سيلعب معنا فيهم".

ومن المقرر أن يواجه ليفربول فريق روما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء، في ملعب الريدز "آنفيلد"، وسيلعبان لقاء العودة يوم 2 مايو في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية.

وقال ستورمان: "لدينا تكتيكات خاصة لمواجهة صلاح، فنحن نعرفه جيدا، لكن لن نكشف عن تلك الخطط أبدا".

وتابع: "نحن الدفاع الإيطالي لدينا أسلوبنا، ونأمل أن نكون في أفضل حالاتنا".

وكان صلاح، قد انتقل من روما إلى ليفربول في مطلع الموسم الجاري، وقدم أداء مبهرا وتصدر قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي "البريمرليج".

وتحدث ستورمان عن تألق صلاح بقوله: "لست مندهشا من تألق محمد صلاح، فاعتدنا عليه أنه يسجل الأهداف بمنتهى السهولة، ولكن هذا الموسم ازدادت ثقته بنفسه بصورة كبيرة".

وأردف: "لقد كان كابوسا لخصومنا في روما، وهو الآن كابوسا لخصوم ليفربول في إنجلترا، لكنه لن يكون كابوسنا على الإطلاق".

واختتم: "كما أنه قدم أداء غير طبيعيا مع منتخب بلاده (مصر)، وبات معشوقا لدى جماهير بلاده، حتى أنه يمكن أن يصبح رئيسا أو أي شيء يرغب به".