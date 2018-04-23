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البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء والهجرة

عرب وعالم

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

خالد الشرقاوي

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فرنسا

الهجرة

اللجوء

أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يشدد من قواعد اللجوء والهجرة، في البلاد، على الرغم من الانتقادات الموجهة له.

ووافق أعضاء الجمعية الوطنية على مشروع القانون، أمس الأحد، بتصويت 228 نائبًا لصالحه، و139 ضده، بينما امتنع 24 نائبًا فقط عن التصويت، حسب موقع قناة "فرانس 24" الفرنسية، اليوم الإثنين.

وينص مشروع القانون على تشديد قواعد الهجرة واللجوء إلى فرنسا؛ أبرزها تقليص مدة دراسة طلب اللجوء إلى 6 أشهر، وزيادة مدة الاحتجاز الإداري من 45 إلى 90 يومًا، وحتى 115 يومًا في بعض الحالات؛ علاوة على خفض المدة المحددة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية في حال رفض طلب اللجوء.

كما يفرض عقوبات قاسية على من يدخل الحدود الفرنسية بطريقة غير شرعية، تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات على المهاجرين الذين لا يحملون وثائق إقامة.

وكانت مدة دراسة طلب اللجوء تستغرق فترة تناهز العام، يتم السماح خلالها بالاستئناف على قرارات الرفض.

ومثّل مشروع القانون اختبارًا لوحدة حزب "الجمهورية إلى الأمام" (ليبرالي يساري)، الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث يعارض بعض أعضائه مشروع القانون.

كما صوتت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف، وأنصارها من "الجبهة الوطنية" في البرلمان، لصالح بعض بنود مشروع القانون، ما أثار حرج الحكومة الفرنسية، وفق المصدر ذاته.

يشار إلى أنّ القانون الجديد أثار جدلًا واسعًا في فرنسا وخارجها، وانتقدت العديد من المنظمات الحقوقية طابعه المتشدد الذي يصفه معارضوه بـ "اللا إنساني".

وفي عام 2017، قدم نحو 100 ألف شخص طلبات لجوء للسلطات الفرنسية، تمت الموافقة على 36% منها فقط، وفق بيانات رسمية.


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