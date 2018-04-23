غدًا إعادة محاكمة 16 متهمًا بأحداث ميدان الشهداء بحلوان

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جنايات القاهرة

انصار بيت المقدس

محاكمة 16 متهم

 

تنظر غدًا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات إعادة محاكمة 16 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان، على أحكام المشدد 15 عاما و10 أعوام، الصادرة بحقهم لتورطهم في أحداث «ميدان الشهداء» بحلوان.

والمتهمون هم: "خالد حسين حامد عودة، ووائل فاروق طلب، وسيد ماهر عروس، وحسانين رشاد الحمدي، وحمدي رشاد الحمدي، وحمادة حسين حامد، وأحمد محمود سيد، ومحمد أبوسريع عبدالعال، وعامر سيد محمود، وأحمد عبدالعال، والمحمدي محمد عبدالمقصود، ورمضان عمر سالم، ومحمود غريب عبدالحافظ، ومحمد حسن الشيخ، وعبدالمنعم محروس جيلاني، وطارق سيد محمود مرسي".

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الاعتداء على المواطنين وارتكاب جرائم القتل والترويع والتخويف والحريق والإتلاف لإحداث حالة من الفوضى والانفلات الأمني بالبلاد، مع علمهم بالغرض المقصود منه بأن استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم بأن توجه المتهمون وآخرون مجهولون إلى ميدان الشهداء محل تواجد المجني عليهم حال حمل بعضهم الأسلحة النارية والبيضاء وزجاجات المولوتوف وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية وألقوا زجاجات المولوتوف صوبهم مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة فوقعت منهم الجريمة. شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المدني عليهم ياسر محمد عبدالفتاح حبش، وحسني عبدالله حسن، وأحمد كمال فهيم شحاتة، وعبدالحليم أحمد مبروك، وأحمد صلاح الدين، وعادل عزت الدين، وأحمد مجدي عبدالباقي، وعادل محمود عبدالغني، وعمر وضا عبدالصمد، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم أو قتل كل من يحول دون تنفيذ مخططهم الإجرامي، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء «فرد خرطوش، زجاجات مولوتوف» وما إن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية وتعدوا عليهم بالضرب مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر فأحدثوا بهم الإصابات، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج والحيدة عن الهدف.


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