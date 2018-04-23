» مسن يتقدم للحصول على دكتوراه بالفيزياء في جامعة بني سويف

23 أبريل 2018 - 09:20 م

كلف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بتوفير سبل المساعدة لمسن يدعى "حسن إسماعيل خليل" (63 عامًا) المتقدم لإجراء الاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية للحصول على درجة الدكتوراه في الفيزياء، وتوفير من يقود الباحث إلى مقر اللجنة بكلية الآداب.

وفوجئ رئيس جامعة بني سويف بمسن يتحرك من خلال كرسي متحرك داخل الجامعة وبالاستفسار منه تبين أنه أحد المتقدمين للاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية للحصول على درجة الدكتوراه في الفيزياء.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تسهيل كافة الإجراءات والقيام بحل جميع المشكلات التي تواجه الطلاب من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة علاوة على توفير بيئة عمل آمنة لها نتائج إيجابية على مستوى المنشآت والعاملين والطلاب.

واطلع رئيس الجامعة على آخر التطورات بكلية الآداب واستمع إلى التطلعات والاقتراحات التي تسعى الكلية إلى إنجازها في الفترة المقبلة.