بالتفاصيل.. الدولة تدعم نواب «دعم مصر» بـ 700مليون جنيه

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النائب محمود بدر
النائب محمود بدر

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الحكومة

دعم مصر

2 مليون جنية

محمود بدر

مفتاحيه البرلمان

ما أن كشف محمود بدر، عضو مجلس النواب، عن أن الحكومة منحت لنواب ائتلاف «دعم مصر» وحدهم، ما يُقارب من 700 مليون جنيه، بواقع 2 مليون لكل نائب، حتى تفجر خلافًا وجدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان، وسط تساؤلات عديدة، حول دوافع ومبررات الحكومة، لتمييز نواب الائتلاف بهذه المبالغ، دون غيرهم.

وقال «بدر»، إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، بشأن تخصيص وزارة التخطيط مبلغ 700 مليون جنيه، لنحو 350 نائبًا من الائتلاف.

وفى تصريحات له، رأى عضو مجلس النواب، أن الوزيرة بذلك تجاوزت القانون والدستور، مطالبًا بحضورها إلى البرلمان؛ للرد على طلب الإحاطة وعرض وشرح معايير هذا الاختيار، إلى جانب «عرض كيفية توزيع هذه المبالغ، ومن أين جاءت؟، وهل هى من داخل الموازنة العامة؟، وأيضًا لماذا يتم محاباة مجموعة من دعم مصر دون غيرهم؟».

«بدر» أكد أن ما تقدم به من أسئلة تُعد مشروعة، وعلى الحكومة الإجابة عليها فورًا، لافتًا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة حول هذا الأمر، غير أن الغريب أن الحكومة لم ترد، «أنا مش داخل خناقة مع ائتلاف دعم مصر، الحكومة لازم ترد».

وعن حصول نواب من خارج الائتلاف على 2 مليون جنيه، أوضح أن هناك نواب من أحزاب أخرى حصلوا على تلك المبالغ بشكل استثنائى من الوزارة، لافتًا إلى أن هذا التصرف كان سيئًا من الحكومة؛ لأنها محاباة لنواب الائتلاف على حساب النواب الآخرين، مبينًا أنه كان عضوًا فى ائتلاف «دعم مصر» لكنه غادره.

خالد عبد العزيز شعبان، عضو تكتل «25-30»، وعضو مجلس النواب، استنكر ما قامت به الحكومة، معللًا ذلك بأنه لا يجوز أن يكون هناك تمييزًا لنواب عن غيرهم، بل إنه من الواجب على الحكومة معاملة كل النواب بالمثل والمساواة.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أوضح شعبان، أن الدستور والقانون ينصان على أن جميع المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات، والنواب يُعدون كذلك، ومن ثم تُعد الخطوة التى أقدمت عليها وزارة التخطيط غير دستورية ومخالفة للقانون، واصفًا ما قامت به بأنه أمر «غريب وغير طبيعى».

عضو تكتل «25-30»، أشار إلى أن تلك المبالغ لا تًمنح للنائب فى يده، ولكن يتم تحويلها للدائرة أو الحى التابع له، ليتم استغلالها فى خدمات ومشروعات معينة، متابعًا: «كل الدوائر بحاجة لهذه المبالغ، المشكلة فى تمييز نواب الائتلاف دون غيرهم».

شعبان، نوه بأن هناك دوائر ممن خُصصت لها تلك المبالغ، ليست بحاجة لها، فى حين أن هناك دوائر من التى لم يحصل نوابها على تلك المبالغ تكتظ بالعشوائيات ومليئة بالأزمات والمشكلات، متسائلًا: «أليس من الأصح والأفضل تخصيص تلك المبالغ لهذه الدوائر لحل مشكلاتها وما يُعانى منه المواطنون».

وعن دوافع وأسباب تخصيص الحكومة لهذه المبالغ لنواب الائتلاف دون غيرهم، قال إنه ليس لديه أية معلومات حول ذلك، ومن يُسأل عن هذا الأمر الجهة التى خصصت تلك المبالغ.

غير أن، سعيد شبابيك، عضو مجلس النواب، وعضو ائتلاف «دعم مصر»، قال إن الحكومة لم تُخصص تلك المبالغ من تلقاء نفسها، ولكن الأعضاء الذين حصلوا على تلك المبالغ تقدموا بطلبات مكتوبة موجهة لها، شرحوا فيها أسباب طلبهم وفيما ستستغل تلك الأموال.

شبابيك أوضح لـ«المصريون»، أن نواب «دعم مصر»، ليسوا وحدهم الذين حصلوا على تلك المبالغ، ولكن هناك نواب من أحزاب وكيانات أخرى أخذوا نفس القيمة، مضيفًا: «فى نواب شغالة وبتسعى وطلبت الحصول على تلك المبالغ وربنا كرمهم وخدوها، وفيه نواب آخرين كسالى ونايمين، ذنبنا إحنا إيه، اللى يجتهد ربنا بيكرمة».

ولفت إلى أنهم لم يحصلوا على تلك المبالغ يد بيد من الحكومة، ولكن ستوجه للحي، منوهًا بأن هناك دوائر ستستغلها فى إقامة محطات صرف صحى ومياه، وهناك من سيوجه لإقامة كباري، فى حين أن آخرين سيستخدمها فى رصف الطريق، وكلًا حسب حاجة دائرته بحسب تصريحه.

بينما، رد النائب مجدى مرشد، الأمين العام لـ«دعم مصر»، على تصريحات «بدر»، قائلًا: «إن الائتلاف لديه 400  نائب بالبرلمان، ومن الطبيعى أن يحصل الأغلبية على الموافقة، إن الأمر لم يقتصر على دعم مصر فقط، بل حاز على الموافقة أيضا نواب من حزبى المصريين الأحرار والوفد».


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