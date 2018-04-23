  • الإثنين 23 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:21 م
بحث متقدم
صلاح وكلوب

"كلوب": محمد صلاح سفيرا جيدا لمصر وللعالم العربي

صلاح

تغريدة نارية لـ"الزمر" عن "أبوتريكة" و"صلاح"

زرعة الأرز في مصر (أرشيفية)

«أزمة الأرز»..سد النهضة يقطع آخر مصدر رزق للفلاحين

النائب محمود بدر

بالتفاصيل.. الدولة تدعم نواب «دعم مصر» بـ 700مليون جنيه

منتحل صفة مبعوث الرئاسة في عزاء عمر عبدالرحمن

لماذا انتشرت ظاهرة«منتحلي» مستشار الرئيس؟

شوكان

هل تنسحب مصر من «اليونسكو» بسبب «شوكان»؟

محمد صلاح

«روما»: مفاجأة صادمة تنتظر محمد صلاح غدًا

الصومال

الصومال تسيطر على معسكر تدريب موالٍ للإمارات

خالد ميري وياسر رزق

حكم قضائي بإدانة ياسر رزق وخالد ميري

اللواء الراحل عمر سليمان

«صبحي» يكشف معلومة لأول مرة عن عمر سليمان

طيب!!!

إسلام.. أبومكة

مقالات

حسام فتحي

أخبار متعلقة
#

عز.. حديد

#

العاق غلب المرحوم

#

وداعاً أستاذ لويس

#

.. بلا تناقض

ما بين الفرعون المصري محمد صلاح (ابومكة) ووسطية الاسلام واعتداله علاقة «طردية» لا يفهمها ولا يستثمرها إلا صاحب عقل راجح وقلب سليم.
بداية نهنئ انفسنا وعالمنا العربي بما حققه هدَّاف ليفربول الإنجليزي ـ الحائز لقب افضل لاعب افريقي العام الماضي ـ الفرعون المصري محمد صلاح، لفوزه بلقب أفضل لاعب في الدوري الانجليزي.
لم يكن وصول محمد صلاح الى العالمية بالأمر السهل بل اعتمد على الله سبحانه وتعالى أولاً وعلى ما يتمتع به من حرفية عالية وقدرات وإمكانات فنية كروية دفعت أكبر أندية العالم لتتسابق على انضمامه إليها فجعلت منه اسطورة الساحرة المستديرة.
حقاً.. تجاوزت «ظاهرة» النجم الكروي العالمي محمد صلاح حدود التشجيع التقليدي العادي المتعارف عليه كروياً وإنما تعدى ذلك بمراحل كبيرة فصارت اهزوجة تشجيعه الحماسية التي يرددها محبوه مع كل مباراة علامة فارقة في حياته وحياة مشجعيه، بل انها تحولت الى ما يشبه النشيد المعتمد لنادي ليفربول الإنجليزي العريق.
ومع مهارته الكروية العالية وسجدته الشهيرة المتكررة بعد كل هدف يحرزه الفرعون المصري، فضلا عما يتمتع به من اخلاقيات والتزام ديني معتدل على كل المستويات، استطاع أن يسهم في تغيير صورة الإسلام الذهنية في عقول الغرب ويحولها الى صورة إيجابية، بل انه استطاع ايصال رسالة واضحة جلية للعالم أجمع، أن الإسلام دين تعايش وسلام، دين يقبل الآخر ويؤمن بالتعددية، دين يتسم بالوسطية والاعتدال لا يجبر أحداً على الدخول فيه.
كل هذا يدفعنا إلى الاعتقاد بأنه قادر على تغيير صورة الاسلام حول العالم، وتسليط الضوء على جوهره الحقيقي، بعيدا عن التشدد الذي يظهره من يدعون الاسلام ويشوّهون صورته بكل وسائل العنف والقتل والتدمير.
نعم يا سادة يا كرام.. ما حققه الفرعون المصري من تحسين لصورة الاسلام المعتدل عجز عنه العديد من الدعاة.. ورسالتي لهم ولغيرهم هي ضرورة استثمار نجومية محمد صلاح في التأكيد على تحسين صورة الاسلام حول العالم بعد ان مهّد الطريق وقدم خدمة جليلة للاسلام والمسلمين، بل انه استطاع بجدارة أن يخطف قلوب وعقول وأسماع العالم كله، فتحوّل الى سفير للإسلام الوسطي المعتدل دون أن يخطط لذلك. ويكفي منظر الاطفال البريطانيين الذين اصبحوا يسجدون ..تقليدا لـ (...مو..صلاح)!!
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.

www.hossamfathy.net
Twitter: @hossamfathy66
Facebook: hossamfathy66

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الأبنودي عاشق "البصارة"

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» رفع «المصحف» في حفل طلابي يطيح بوكيلة مدرسة
» مسن يتقدم للحصول على دكتوراه بالفيزياء في جامعة بني سويف
» غدًا استئناف شيرين عبد الوهاب على حكم حبسها بـ إهانة النيل"
» إصابة 8 مجندين في انقلاب سيارة
» مقتل اثنين في حادث دهس بكندا
» السفارة الإسرائيلية تهنئ «صلاح»: حقق إنجازًا خارقًا
» "فران" يسرق أعضاء بشرية من مواطنين بعد تخديرهم
» الأسطورة «بيليه» يفاجئ «صلاح» بهذا التعليق
» بالصور.. «أردوغان» يتنحى عن منصبه لصالح طفل
» تسمم 17 شخصًا بينهم برلماني سابق ونجله في أسوان
» إسقاط صاروخين باليستيين جنوبي السعودية

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:53 ص

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين