  • الثلاثاء 24 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:13 ص
بحث متقدم
لميس الحديدي

"الحديدي" تفتح النار على هيومن رايتس ووتش

انقطاع المياه

خبير يكشف معلومة خطيرة عن أزمة المياه في مصر

صلاح وكلوب

"كلوب": محمد صلاح سفيرا جيدا لمصر وللعالم العربي

صلاح

تغريدة نارية لـ"الزمر" عن "أبوتريكة" و"صلاح"

زرعة الأرز في مصر (أرشيفية)

«أزمة الأرز»..سد النهضة يقطع آخر مصدر رزق للفلاحين

النائب محمود بدر

بالتفاصيل.. الدولة تدعم نواب «دعم مصر» بـ 700مليون جنيه

منتحل صفة مبعوث الرئاسة في عزاء عمر عبدالرحمن

لماذا انتشرت ظاهرة«منتحلي» مستشار الرئيس؟

شوكان

هل تنسحب مصر من «اليونسكو» بسبب «شوكان»؟

محمد صلاح

«روما»: مفاجأة صادمة تنتظر محمد صلاح غدًا

خالد ميري وياسر رزق

حكم قضائي بإدانة ياسر رزق وخالد ميري

مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة

الحياة السياسية

طارق الملا، وزير البترول
طارق الملا، وزير البترول

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة

#

وزيرة الهجرة: لهذا السبب المصريون بكوا

#

اغتيال البطش.. خاتم إسرائيلي مدموغ باستحالة التطبيع

#

النقراشي: "الميه شاحة في دول كتير غير مصر"

وقعت مصر، الاثنين، مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والغاز والبترول، مع الاتحاد الأوروبي.
ووقع المذكرة من الجانب المصري وزيرا البترول والثروة المعدنية طارق الملا، والكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر بالقاهرة مع المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ ميجيل آرياس كانتيه.
وقال الملا في مؤتمر صحفي عقب التوقيع الذي شهده رئيس الوزراء شريف اسماعيل، إن المدى الزمني لمذكرة التفاهم يمتد خلال الفترة 2018 – 2022.
وأوضح وزير البترول المصري أن مذكرة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتضمن دعم تطوير قطاع البترول والغاز، واستمرار الدعم لإصلاحات قطاع الكهرباء.
وأشار الملا خلال المؤتمر أن الاتحاد الأوروبي "مهتم بتحديث قطاع الطاقة والبترول من خلال عدة برامج والمساعدة على جذب الاستثمارات إلى السوق المصرية".
وأوضح أن المذكرة ستساعد في تمرير الغاز بعد تسييله وتصديره إلى أوروبا وقيام الاتحاد الأوروبي بمساعدة مصر لكي تصبح مركزا إقليميا للطاقة والتعاون مع دول الجوار.
من جانبه، قال المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والمناخ ميجيل ارياس كانيته في المؤتمر الصحفي إن أهداف المذكرة تتمثل في الاسهام في تعزيز إنتاج الطاقة والغاز الطبيعي.
ولفت أن الأهداف تشمل أيضا تطوير قطاع الكهرباء وتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة إنتاج الطاقة، وتطوير شبكات نقل الكهرباء في مصر والاسهام في تطوير المجالات التكنولوجية والعلمية والصناعية في مجال الطاقة.
وكشف كانتيه أن الاتحاد الاوروبي دعم مصر بمنح بأكثر من 1.3 مليار يورو خلال السنوات الماضية، لدعم قطاع الطاقة.
ورجح أن يتم منح مصر دعما ماليا يصل حتى 3.8 مليار يورو من المؤسسات المالية بالاتحاد الأوروبي لمشروعات ملموسة تحدث على الأرض.
بدوره، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر إن المذكرة "ستساعد في خلق سوق تنافسي في إنتاج وتوزيع الطاقة في المنطقة ووضع استراتيجية قومية للطاقة حتى 2035".
ووصل ميجيل آرياس كانتيه المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ، القاهرة، أمس الأحد في زيارة تستغرق ثلاثة أيام. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الأبنودي عاشق "البصارة"

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» حقيقة حقن البطيخ بمادة تسبب السرطان
» «صبحي» يكشف معلومة لأول مرة عن عمر سليمان
» الصومال تسيطر على معسكر تدريب موالٍ للإمارات
» بالفيويد.. كنز ثمين عثرت عليه روسيا في سوريا
» هذا ما قاله الأسطورة "بيليه" عن محمد صلاح
» الحرب حرمت 2.8 مليون طفل سوري من التعليم
» رفع «المصحف» في حفل طلابي يطيح بوكيلة مدرسة
» غدًا استئناف شيرين عبد الوهاب على حكم حبسها بـ إهانة النيل"
» إصابة 8 مجندين في انقلاب سيارة
» السفارة الإسرائيلية تهنئ «صلاح»: حقق إنجازًا خارقًا

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:53 ص

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين