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الشرطة الامريكية:

إلقاء القبض على "المسلح العاري" مطلق النار بناشفيل

عرب وعالم

الشرطة الأمريكية ارشيفية
الشرطة الأمريكية ارشيفية

المصريون ووكالات

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إطلاق نار على سيارة شرطة بسبب أولوية المرور

أعلنت الشرطة الأمريكية، يوم الإثنين، إلقاء القبض على "المسلح العاري" منفذ إطلاق النار داخل أحد مطاعم مدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي (جنوب شرق)، أمس الأحد.
وكشفت الشرطة عن إلقاء القبض على منفذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 أخرين، في تغريدات على موقع تويتر، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
ولم تكشف الشرطة عن مزيد من التفاصيل حول مكان أو كيفية العثور على منفذ الهجوم حتى الساعة (18: 35 ت.غ).
غيّر أنّ نحو 100 من شرطة مدينة ناشفيل وغيرهم من مكتب التحقيقات الفيدرالي، شاركوا في حملة بحث واسعة عن منفذ الهجوم.
وأمس، هاجم شخص يدعى ترافيس رينكينغ (29 عاما)، رواد مطعم وهو عاري الجسد، وبحوزته بندقية نصف آلية طراز إيه آر 15.
وقالت الشرطة حينئذ، إنه تم إلقاء القبض على "ترافيس" العام الماضي، لتواجده في منطقة محظورة تابعة البيت الأبيض، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
كما أشارت إلى احتمالية كونه "مريضا نفسيا"، دون كشف مزيد من التفاصيل أو الدوافع.
يشار أن القتلى 3 من أصحاب البشرة السمراء، وواحد من ذوي الأصول الإسبانية.
وقُتل ثلاثة من الضحايا على الفور، بينما توفي الرابع في المستشفى. -

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