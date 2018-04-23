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جرحى جراء حادث دهس في تورنتو الكندية

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الشرطة الكندية تحقق في طرد يحوي "مادة كيميائية"
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المصريون ووكالات

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أعلنت شرطة مدينة تورنتو الكندية، يوم الإثنين، دهس شاحنة لجمع من المارة في منطقة فينش، شرقي المدينة.
وذكرت الشرطة في بيان على موقع "تويتر"، أنّ "الحادث أدى إلى سقوط ما بين 8 و10 مصابين"، دون مزيد من التفاصيل.
وأضاف البيان، أنه تم "إلقاء القبض على سائق الشاحنة بعد دقائق من فراره بالشاحنة عقب وقوع الحادث".
وأشار أنه "من المبكر جدًا تأكيد عدد من تعرضوا للدهس أو الإصابات".
غيّر أن شهود عيان أشاروا إلى وجود نحو 4 أشخاص في موقع الحادث تم تغطيهم بأغطية، حسب شبكة "سي بي سي" الكندية. -

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