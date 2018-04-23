جرحى جراء حادث دهس في تورنتو الكندية

"الحديدي" تفتح النار على هيومن رايتس ووتش
خبير يكشف معلومة خطيرة عن أزمة المياه في مصر
"كلوب": محمد صلاح سفيرا جيدا لمصر وللعالم العربي
تغريدة نارية لـ"الزمر" عن "أبوتريكة" و"صلاح"
«أزمة الأرز»..سد النهضة يقطع آخر مصدر رزق للفلاحين
بالتفاصيل.. الدولة تدعم نواب «دعم مصر» بـ 700مليون جنيه
لماذا انتشرت ظاهرة«منتحلي» مستشار الرئيس؟
هل تنسحب مصر من «اليونسكو» بسبب «شوكان»؟
«روما»: مفاجأة صادمة تنتظر محمد صلاح غدًا
حكم قضائي بإدانة ياسر رزق وخالد ميري
المصريون ووكالات
فجر
03:53
شروق
05:22
ظهر
11:58
عصر
15:36
مغرب
18:34
عشاء
20:04