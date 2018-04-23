البحرية الليبية تنقذ 74 مهاجرًا غير شرعي

23 أبريل 2018 - 11:35 م

أعلنت البحرية الليبية، يوم الإثنين، إنقاذ 74مهاجرًا غير شرعي قبالة شواطئ منطقة "القره بوللي"، شرق العاصمة طرابلس.



وقالت البحرية التابعة لحكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليًا، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن دورية تابعة لحرس السواحل تمكنت، اليوم، من إنقاذ 74 مهاجرًا بينهم 40 امرأة، و5 أطفال، كانوا على متن قارب مطاطي متهالك.

وأوضحت البحرية، أن المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة (لم تحددها)، وأن عملية الإنقاذ تمت شمال القره بوللي.

وأمس الأحد، انتشلت البحرية الليبية 11 جثة لمهاجرين غير شرعيين، كما أنقذت 83 آخرين من الغرق، إثر غرق قارب كان يقلهم جميعًا بالبحر المتوسط.

ومنذ سنوات، يتدفق مهاجرون أفارقة على ليبيا، أملا في عبور البحر المتوسط بطريقة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية، ومنها إلى بقية الدول الأوروبية، هربًا من حروب أو ظروف اقتصادية متردية في بلدانهم.

وتعتبر ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا بحرًا، وسلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية.