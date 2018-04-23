الخطوط الجوية الفرنسية تلغي ربع رحلاتها

23 أبريل 2018 - 11:39 م

ألغت الخطوط الجوية الفرنسية، اليوم الإثنين، 25 في المائة من رحلاتها، بسبب إضراب عدد من موظفيها عن العمل للمرة العاشرة في غضون شهر واحد.



وذكر موقع "ذا لوكال" الفرنسي أن الشركة أعلنت، في بيان، أن "الإلغاء يأتي استعدادًا للإضراب الذي بدأ اليوم، ويستمر 24 ساعة".



وأضاف البيان أن الشركة تتوقّع مشاركة بالإضراب من قبل 28 بالمائة من الطيارين، و20 بالمئة من موظفي الضيافة على متن طائراتها، فضلا عن 13 بالمائة من موظفي مقرات ومكاتب الشركة على الأرض".



ويعد إضراب اليوم العاشر من نوعه لموظفي شركة الطيران الفرنسية، ضمن سلسلة إضرابات بدأت في 22 مارس/ آذار الماضي، بدعوة من نقابات عمالية، احتجاجا على قرارات الحكومة التقشفية.



وتطالب نقابات "الخطوط الفرنسية" بزيادة شاملة للأجور بنسبة 5.1 بالمائة.



غير أنّ مديري الشركة أعلنوا زيادة الأجور بنسبة 2 بالمائة، مع زيادات محتملة في الأعوام المقبلة، "بناء على ما تحققه الشركة من أرباح".



وحذر المسؤولون من أن الإضرابات "سيكون لها آثار خطيرة على الشركة"، وقالوا إنها "تضع مستقبل الشركة في خطر".



ويشارك في الإضرابات موظفو القطاع العام وعمال قطاعات النقل البري والجوي وسكك الحديد.



ويرفض المضربون إصلاحات مقترحة من حكومة ماكرون، بينها تحويل الشركة المشغلة للقطارات في فرنسا إلى شركة مساهمة (يقسم رأس المال فيها إلى أسهم قابلة للتداول)، إضافة إلى إلغاء 120 ألف وظيفة، وتجميد المكافآت.

