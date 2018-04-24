دلالات تجميع أقوى دبابة روسية داخل مصر

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أكد الإعلامي أحمد المسلماني، إن أقوى دبابة روسية هى "تي 90" في القرن الحادي والعشرين، وهذا وفقَا لخبراء في موقع "روسيا اليوم"، لافتًا إلى أن هذه الدبابة تواجه الدبابات والمروحيات والدروع، وما إلى ذلك. 
وأوضح "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن هذه الدبابة كان يقدر ثمنها بـ2 مليون دولار، لكن بعد زيادة الطلب عليها وصلت لـ4 مليون دولار، لافتَا إلى أن الشركة المنتجة لهذه الدبابة اتفقت على إنتاج وتجميع هذه الدبابة في مصر المرحلة المقبلة، ومن المخطط أن تنتج مصر 400 دبابة في المرحلة الأولى.
وأشار "المسلماني" إلى أن إنتاج مصر هذه الدبابة يعني انتقال مصر من مرحلة استيراد الأسلحة إلى مرحلة التصنيع، وهذا يعكس وجود رؤية استراتيجية لتطوير القوات المسلحة بشكل كبير المرحلة القادمة.


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