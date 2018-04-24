  • الثلاثاء 24 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:13 ص
بحث متقدم
لميس الحديدي

"الحديدي" تفتح النار على هيومن رايتس ووتش

انقطاع المياه

خبير يكشف معلومة خطيرة عن أزمة المياه في مصر

صلاح وكلوب

"كلوب": محمد صلاح سفيرا جيدا لمصر وللعالم العربي

صلاح

تغريدة نارية لـ"الزمر" عن "أبوتريكة" و"صلاح"

زرعة الأرز في مصر (أرشيفية)

«أزمة الأرز»..سد النهضة يقطع آخر مصدر رزق للفلاحين

النائب محمود بدر

بالتفاصيل.. الدولة تدعم نواب «دعم مصر» بـ 700مليون جنيه

منتحل صفة مبعوث الرئاسة في عزاء عمر عبدالرحمن

لماذا انتشرت ظاهرة«منتحلي» مستشار الرئيس؟

شوكان

هل تنسحب مصر من «اليونسكو» بسبب «شوكان»؟

محمد صلاح

«روما»: مفاجأة صادمة تنتظر محمد صلاح غدًا

خالد ميري وياسر رزق

حكم قضائي بإدانة ياسر رزق وخالد ميري

لهذا السبب..

"الحديدي" تفتح النار على هيومن رايتس ووتش

دفتر أحوال الوطن

لميس الحديدي
لميس الحديدي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

«هيومن رايتس ووتش»: 420 ألف يعانون من أزمة إنسانية بسيناء

#

«هيومن رايتس ووتش» تدين هجمات الحوثيين على السعودية

#

رئاسيات مصر المرتقبة "ليست نزيهة"

#

الشرطة بالكونغو الديمقراطية تقتل رجلين بالرصاص خلال مظاهرات

أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن استنكارها لما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش عن سيناء، والذي أكد أن هناك أزمة إنسانية في سيناء وأن الجيش يحاصر الأهالي ويمنع دخول المواد الغذائية والمحروقات والأدوية، وأن هناك عقاب للأهالي وتهجير قسري.
وأوضحت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن مصادر التقرير معتمدة على موقع "مدى مصر"، الذي حجب مؤخرا لأنه ثبت علاقته بجماعة الإخوان، مضيفة: "لا مانع من أخذ التقرير مصادر من الموقع ولكن لا بد من توضيح الشبهات التى تحيط بهذا الموقع وفقا للقواعد الإعلامية المعلومة".
وأضافت "الحديدي" أن فرض الطوق الأمني في سيناء من حق الجيش والشرطة لتضيق الخناق على الإرهابيين وحماية المواطنين في باقي أنحاء الجمهورية من تسريب الإرهابيين لهم، موضحة أن التفتيش الأمني والأكمنة شيء والحصار الأمني الذي ذكره التقرير شيء آخر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الأبنودي عاشق "البصارة"

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» حقيقة حقن البطيخ بمادة تسبب السرطان
» «صبحي» يكشف معلومة لأول مرة عن عمر سليمان
» الصومال تسيطر على معسكر تدريب موالٍ للإمارات
» بالفيويد.. كنز ثمين عثرت عليه روسيا في سوريا
» هذا ما قاله الأسطورة "بيليه" عن محمد صلاح
» الحرب حرمت 2.8 مليون طفل سوري من التعليم
» رفع «المصحف» في حفل طلابي يطيح بوكيلة مدرسة
» غدًا استئناف شيرين عبد الوهاب على حكم حبسها بـ إهانة النيل"
» إصابة 8 مجندين في انقلاب سيارة
» السفارة الإسرائيلية تهنئ «صلاح»: حقق إنجازًا خارقًا

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:53 ص

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين