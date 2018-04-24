"الحديدي" تفتح النار على هيومن رايتس ووتش

24 أبريل 2018 - 12:17 ص

أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن استنكارها لما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش عن سيناء، والذي أكد أن هناك أزمة إنسانية في سيناء وأن الجيش يحاصر الأهالي ويمنع دخول المواد الغذائية والمحروقات والأدوية، وأن هناك عقاب للأهالي وتهجير قسري.



وأوضحت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن مصادر التقرير معتمدة على موقع "مدى مصر"، الذي حجب مؤخرا لأنه ثبت علاقته بجماعة الإخوان، مضيفة: "لا مانع من أخذ التقرير مصادر من الموقع ولكن لا بد من توضيح الشبهات التى تحيط بهذا الموقع وفقا للقواعد الإعلامية المعلومة".



وأضافت "الحديدي" أن فرض الطوق الأمني في سيناء من حق الجيش والشرطة لتضيق الخناق على الإرهابيين وحماية المواطنين في باقي أنحاء الجمهورية من تسريب الإرهابيين لهم، موضحة أن التفتيش الأمني والأكمنة شيء والحصار الأمني الذي ذكره التقرير شيء آخر.

